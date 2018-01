Bus meegesleurd door lawine in Colombia, alle 13 inzittenden gedood EB

22 januari 2018

06u07

Bron: ANP, AD.nl 0 Een aardverschuiving in Colombia heeft aan zeker dertien mensen het leven gekost. De slachtoffers zaten in een busje dat door de lawine in een ravijn viel. Onder de doden is een baby, meldt de rampenbestrijdingsdienst.

Het ongeluk had plaats in het zuidwesten van Colombia op een snelweg door bergachtig gebied tussen de steden Pasto en Tumaco bij de grens met Ecuador. In het busje dat maximaal 17 mensen kan vervoeren zaten zeven mannen, vijf vrouwen en een baby van zes maanden, aldus de krant El Pais.

Volgens de rampenbestrijdingsdienst kwam door de aardverschuiving zo'n vijfduizend kubieke meter steen en aarde op de snelweg en in het ravijn terecht. Waarschijnlijk is de aarde gaan schuiven door de zware regenval van de afgelopen tijd. Reddingswerkers onderzoeken nog of er wellicht meer voertuigen zijn meegesleurd.

Ya son catorce las personas que murieron sepultadas por un alud de tierra en la vía Pasto-Tumaco https://t.co/S47UAMd91O #VocesySonidos pic.twitter.com/n7i8hbH78v BluRadio Colombia(@ BluRadioCo) link