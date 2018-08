Bus gaat over de kop in Engeland: 41 gewonden, onder wie 7 kinderen HA

13 augustus 2018

22u20

Bron: ANP 2 Tientallen mensen zijn gewond geraakt nadat een bus in het Engelse graafschap Kent over de kop ging.

In totaal raakten 41 passagiers gewond, onder wie 7 kinderen. Drie inzittenden liepen ernstige verwondingen op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de BBC zaten enkele inzittenden na het ongeval klem in de bus. Zij moesten bevrijd worden door de hulpdiensten.

Het incident had plaats op de M25 bij de plaats Swanley. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het ongeluk veroorzaakte lange files op de M25.