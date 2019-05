Bus belandt naast de baan in Italië: “Dode en tientallen gewonden” HAA

22 mei 2019

12u47

Bron: ANP, DPA 1 Bij een busongeluk in Toscane is zeker één dode gevallen, tientallen anderen raakten gewond.

Om een nog onbekende oorzaak raakte een touringcar van de weg tussen Florence en Siena. Volgens Russische media had de bus ongeveer zestig Russische toeristen aan boord. Zeven of acht mensen raakten volgens de reddingsdiensten zwaargewond, ongeveer dertig anderen liepen lichte verwondingen op. Verschillende mensen moesten uit het wrak worden bevrijd. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in Siena overgebracht.

