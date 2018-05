Burundezen boos om Franse schenking van ezels aan dorp: “Ze nemen ons voor ezels” kv

29 mei 2018

21u21

Bron: Le Monde, France24 0 Het Burundese ministerie van Landbouw heeft tien ezels in quarantaine laten plaatsen die dankzij Franse financiering aan een dorp in het centrum van het land geschonken waren. Volgens de Burundezen heeft het geschenk een onderliggende boodschap.

De ezels, die waren aangekocht in Tanzania, werden geschonken aan de inwoners van een dorp in de provincie Gitega, in het kader van een project van een lokale ngo die vrouwen en kinderen helpt bij het transport van landbouwproducten, water en hout. Het project werd medegefinancierd door de Franse ambassade in het land. Een adviseur van de Burundese president noemt de schenking echter “een belediging voor het land”.

Deo Guide Rurema, de minister van Landbouw, gaf een lokale ambtenaar zondag de opdracht om alle ezels weer uit het dorp weg te halen.

Gabby Bugaga, woordvoerder voor de voorzitter van de Burundese senaat, schreef op Twitter dat de Fransen hen “voor ezels nemen”. “Wees eerlijk: staat de ezel symbool voor een goede of slechte eigenschap?” vroeg hij.

Soyons honnête l'âne est symbolique d'une qualité ou un défaut ? @Ipdj75 vous nous prenez pour des ânes. un dos d'âne c'est pour freiner l'allure des #Burundi-ais https://t.co/VlS8evY9G2 gabby bugaga(@ GabbyBugaga) link

Donderdag, op de dag van de inhuldiging van het project schreef Laurent Delahousse, de Franse ambassadeur voor Burundi, op Twitter dat hij verheugd was over de “introductie van de Land Cruiser van het dierenrijk in Burundi”, meldt het Franse Le Monde. De tweet werd ondertussen weer verwijderd. In een reactie op alle ophef omtrent de ezels garandeerde hij nadien op Twitter dat “voor zover hij weet, alle procedures gerespecteerd werden”.

Pardon mais l’ambassade de France n’a pas été chercher les ânes : nous avons simplement financé un projet qui nous a été soumis par une ONG burundaise. Ce n’est pas la France qui introduit l’âne au Burundi. A ma connaissance toutes les procédures ont été respectées. https://t.co/euFvxOfJRa Delahousse Laurent(@ lpjd75) link

Een Europese diplomaat, die op voorwaarde van anonimiteit sprak met persagentschap AFP, zegt dat Burundi handelt uit wrok jegens Frankrijk omdat het land eerder deze maand kritiek had geuit op een Burundees referendum over een grondwetswijziging die president Pierre Nkurunziza tot 2034 aan de macht kan houden.

“Deze overpolitisering van een eenvoudig microproject is een ramp voor de boeren die er baat bij zouden hebben en voor de ngo die dit project heeft uitgenodigd en dat uiteindelijk bedoeld was om duizend dieren in de regio te introduceren," betreurt de Europese diplomaat. Een gelijkaardig project in de provincie Ruyigi dat al meer dan een jaar gefinancierd wordt door de Belgische afdeling van de ngo ondervond geen problemen, zegt hij.