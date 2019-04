Burundese commissaris dreigt oppositieleden en hun families te doden TVC

19 april 2019

17u21

Bron: Belga 0 Een hoge Burundese politiefunctionaris heeft er publiekelijk mee gedreigd om leden van de belangrijkste oppositiepartij en hun families "te elimineren", als ze thuis "clandestiene ontmoetingen" organiseren. Dat blijkt uit een audio-opname die vandaag is binnengekomen bij AFP.

De bedreigingen gebeurden door een provinciale commissaris en waren gericht tegen oppositiepartij National Congress for Freedom (CNL), de op één na grootste politieke macht in het land. De leden van die laatste hebben sinds februari af te rekenen met felle repressie.

"Ik zou willen zeggen tegen degenen die clandestiene nachtelijke bijeenkomsten houden in hun huis, dat als we worden gewaarschuwd (...), je ongeluk afroept over je hele familie", zei Jérôme Ntobigorora, politiecommissaris in de provincie Muyinga (oost), op een openbare vergadering woensdag onder leiding van de gouverneur van de provincie in de gemeente Gasogwe.

De authenticiteit van de opname is aan AFP bevestigd door verschillende getuigen, waaronder administratieve bronnen.

De commissaris verzekerde dat hij explosieven op zich draagt en zei "het volstaat om er twee in dat huis te gooien". "Als je de veiligheid wil verstoren, zal ik je daar afmaken, en als je vrouw en kinderen daarbij zijn, vertrekken jullie samen", voegde hij eraan toe.

Burundi verkeert in crisis sinds president Pierre Nkurunziza in april 2015 zijn kandidatuur aankondigde voor een controversiële derde termijn. Hij werd herkozen in juli van hetzelfde jaar.

Het geweld en de repressie die gepaard gingen met de crisis, hebben naar verluidt minstens aan 1.200 mensen het leven gekost en meer dan 400.000 mensen ontheemd tussen april 2015 en mei 2017.