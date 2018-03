Burgers verlaten Syrisch rebellengebied Oost-Ghouta ep

13 maart 2018

11u49

Bron: Belga 1 Meer dan drie weken na het begin van een offensief van de Syrische regeringstroepen hebben burgers de belegerde rebellenenclave Oost-Ghouta verlaten. Het bustransport van families door een humanitaire corridor aan het checkpoint Al-Wafedin is begonnen, berichtte het Syrische staatspersagentschap Sana vandaag.

Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) werden mensen die dringende medische behandeling nodig hebben uit Oost-Ghouta weggebracht. Beelden van de regeringsgezinde televisiezender Al Ekhbariya tonen bejaarden, vrouwen, kinderen en gewonden, die Oost-Ghouta via de veiligheidscorridor verlaten.

Uit Syrische militaire kringen is vernomen dat zieken en gewonden uit de stad Douma medische verzorging zullen krijgen in de hoofdstad Damascus. Er is sprake van voorlopig 25 "humanitaire gevallen". Tientallen andere burgers zullen in de loop van de dag volgen. De Syrische bondgenoot Rusland heeft met de belangrijkste twee rebellengroepen, de radicaal-islamitische groep Jaish al-Islam ('Leger van de Islam') en het al-Rahman Legioen, een akkoord bereikt over de evacuatie.

Oost-Ghouta, vlak bij Damascus, ondergaat sinds de start van het regeringsoffensief de hevigste aanvallen sinds het begin van oorlog zeven jaar geleden. Volgens de SOHR kwamen daarbij 1.200 burgers om het leven. De voorbije dagen slaagden slechts sporadisch mensen erin het gebied te verlaten.

Rond de 400.000 mensen zitten in Oost-Ghouta ingesloten. Wegens de belegering en de blokkade is de humanitaire toestand rampzalig. De VN had gisteren nog opgeroepen om meer dan 1.000 zieken en gewonden zo snel mogelijk uit Oost-Ghouta weg te brengen.