Burgers mengen zich in overnamestrijd HEMA met initiatief 'Het Enige Nederlandse Alternatief (Hena)'

07 september 2020

Bron: Belga 0 Een groep Nederlandse burgers doet een nieuwe poging om een belang te krijgen in warenhuisketen HEMA. Ze wil daarvoor miljoenen euro's ophalen bij particuliere en professionele beleggers, zo schrijft het Financieele Dagblad.

De burgers hebben zich verenigd in een collectief dat zich ‘Het Enige Nederlandse Alternatief (Hena)' noemt. Vanaf vandaag zijn ze gestart met een fondsenwervingscampagne. Deelnemen kan al vanaf 10 euro. Hena mikt naar eigen zeggen "op mensen en instellingen die de winkelketen een warm hart toedragen".

Het is niet de eerste poging van gewone burgers om de oer-Hollandse winkelketen HEMA te redden. Bovengenoemd burgerinitiatief zou deze zomer zelfs al een bod hebben uitgebracht, maar dat werd verworpen omdat het niet over voldoende middelen beschikte. Nu is de idee om Hena te laten aansluiten bij één van de twee overgebleven bieders, schrijft FD. Het burgerinitiatief zou dan een minderheidsbelang nemen.

"We willen voorkomen dat HEMA weer in handen komt van de volgende liefdeloze investeerder die er alleen maar geld uit wil halen", zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos, één van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. "De belangen van de werknemers en de klanten moeten weer voorop komen."

Zware schuldenlast

HEMA kampte jarenlang met een zware schuldenlast, die extra problematisch werd door de coronacrisis. In juni raakte bekend dat de winkelketen in handen kwam van een groep buitenlandse obligatiehouders. In ruil lieten die voor 300 miljoen euro schulden van het bedrijf vallen. Maar de nieuwe eigenaars zijn nu op zoek naar een overnemer voor HEMA.

Er zijn nog twee bieders, schrijft het Financieele Dagblad: de Britse investeerder Alteri en een coalitie rond de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, met onder meer voormalig HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn en Jumbo-familie Van Eerd. Het is niet duidelijk of zij willen samenwerken met het burgerinitiatief Hena.

