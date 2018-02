Burgers in Ghouta krijgen elke dag vijf uur om te vluchten (maar houden strijders zich daaraan?) LB

26 februari 2018

17u59

Bron: ANP 0 Rusland wil dat belegerde burgers uit de Syrische streek Ghouta op afgesproken tijden via een afgesproken route kunnen vertrekken. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft gezegd dat er vanaf morgen van 9 tot 14 uur een "humanitaire gevechtspauze" zal zijn, aldus het Russische persbureau Interfax.

"Momenteel nemen Syrische regeringstroepen de terroristen niet meer onder vuur", voegde generaal-majoor Joeri Jevtoesjenko toe. "Voor de evacuatie van vluchtelingen worden bussen ter beschikking gesteld. Voor gewonden zijn er ziekenwagens opgetrommeld. In de ziekenhuizen in Damascus staan voor hen extra bedden klaar." Hij riep de gewapende tegenstanders van de regering op de toegang tot de corridor te ontmijnen en de burgers niet meer als gijzelaars vast te houden.

Aleppo 2016

Eenzelfde scenario gebeurde bij de herovering van Aleppo in 2016. Ook toen werd een vluchtelingencorridor ingericht, maar de ingesloten bevolking vertrouwde het niet om die te gebruiken. De VN-Veiligheidsraad had zaterdag een wapenstilstand van 30 dagen voor heel Syrië afgekondigd, maar die is niet bindend.

De gevechtspauze en de evacuatie van burgers moeten verhinderen dat er nog meer burgerslachtoffers in de strijd vallen. Sinds het voorjaar van 2013 worden in Oost-Ghouta, een dichtbevolkte streek ten oosten van Damascus, strijders en burgers belegerd.

Menselijk schild

Het is voorlopig echter nog een groot vraagteken of de strijdgroepen -die vooral uit soennitische extremisten bestaan- burgers wel zullen laten gaan. Moskou en Damascus benadrukten dat die laatsten als menselijk schild gebruikt worden. Beelden van gewonden worden dan weer verspreid om internationaal sympathie te werven. Honderden mensen zijn al gedood sinds de start van het jongste legeroffensief tegen Ghouta, nu ruim een week geleden.

400.000 mensen

Oost-Ghouta was ooit het oostelijk deel van een vruchtbaar landbouwgebied dat het nabijgelegen Damascus 'voedde'. Sinds de jaren tachtig is deze groene zone meer en meer bezaaid met woonwijken of voorsteden. De strijdgroepen hebben nog een cirkelvormig gebied in handen met een doorsnede van circa 9 kilometer. Volgens sommige schattingen zijn er nog 400.000 mensen.