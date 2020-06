Burgerrechtenorganisatie klaagt Trump aan voor ontruiming park, president drijft zaken op de spits en deelt brief die demonstranten “terroristen” noemt IB TT

Bron: ANP, Reuters, CNN 2 De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) gaat president Donald Trump en justitieminister William Barr aanklagen voor de ontruiming van het Lafayette-park in Washington DC toen daar afgelopen maandag een vreedzame demonstratie plaatsvond. Trump gooit ondertussen olie op het vuur en deelde op Twitter een brief waarin de demonstranten “terroristen” worden genoemd.



Volgens de ACLU zijn de grondrechten van actievoerders geschonden toen het gebied door de veiligheidsdiensten werd “schoongeveegd”. De organisatie spant de rechtszaak aan met demonstranten die deelnemen aan de protesten tegen politiegeweld en racisme in de VS.

Het Lafayette Square voor het Witte Huis werd maandag nog voor het begin van de avondklok ontruimd zodat Trump na een toespraak in zijn ambtswoning naar een kerk in de buurt kon lopen om daar een bijbel in de lucht te houden voor een fotomoment. Zelf zei Trump dat hij niet de opdrachtgever van de actie was. "Ik heb niet gezegd dat ze weg moesten", zei Trump over de demonstranten. Ook zei de president dat de politie geen traangas gebruikte, maar volgens demonstranten en journalisten was dat wel degelijk het geval. Op foto's en video's is te zien hoe de politie de harde middelen inzet om de aanwezigen uit elkaar te drijven.

“Het zijn terroristen”

In een Twitter-bericht liet Trump vannacht weten wat hij van de demonstranten vindt: de president deelde een brief van zijn voormalige advocaat John Dowd, gericht aan ex-minister van Defensie Jim Mattis. Die laatste had gisteren fors uitgehaald naar Trump, waarop Dowd in zijn pen kroop om de president te verdedigen. “De nep-protesten bij Lafayette waren niet vreedzaam en niet echt”, aldus Dowd. “Het zijn terroristen die luie met haat gevulde studenten misbruiken om brand te stichten en vernielingen aan te richten. Ze vielen de politie aan en hadden geen respect toen die het gebied wilden aanpakken voor de avondklok.”

Trump verklaarde in de toespraak vooraleer het park werd ontruimd dat hij “jullie president van wetten en orde” is. Bij de kerk poseerde hij met een bijbel. De bevoegde bisschop was niet op de hoogte van Trumps bezoek, en reageerde dan ook woedend. “We hebben moreel leiderschap nodig en hij heeft er alles aan gedaan om ons uiteen te drijven. En heeft zojuist een van de heiligste symbolen van de joods-christelijke traditie gebruikt”, zei bisschop Mariann Edgar Budde. Volgens de bisschop waren heel de dag rond de tien geestelijken in de kerk en bij Lafayette Square om de betogers te ondersteunen.

Geen probleem met helikopters

Trump liet vannacht ook weten geen enkel probleem te zien in de inzet van legerhelikopters om betogers in Washington DC te verdrijven. “Het probleem zijn niet de zeer getalenteerde, laag vliegende helikopterpiloten die onze stad willen redden, het probleem zijn de brandstichters, plunderaars, criminelen en anarchisten die ze (en ons land) willen vernietigen!”, schrijft de president op zijn favoriete medium.

Laag over groepen mensen vliegen met een helikopter om zoveel mogelijk lawaai en paniek te veroorzaken is een tactiek die meestal in oorlogssituaties wordt ingezet, en niet in stedelijk gebied. Zowel de Nationale Garde van Washington als het ministerie van Defensie zijn een onderzoek naar de praktijk gestart.

Bekijk hieronder de video van Trump die een bijbel omhoog houdt bij de kerk in Washington.



