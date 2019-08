Burgeroorlog Jemen: 'Separatisten bezetten presidentieel paleis' RL

10 augustus 2019

23u24

Separatisten zeggen zaterdag het presidentieel paleis in de Jemenitische havenstad Aden in handen te hebben gekregen. Ook hebben ze volgens lokale bronnen de legerkampen in die zuidelijke stad veroverd. Daardoor dreigt volgens experts een burgeroorlog binnen een burgeroorlog.

Aden is de zetel van de regering van president Hadi, die zelf overigens in Saudi-Arabië zou zijn. De regering bevond zich voorheen in hoofdstad Sanaa, maar die is in 2014 onder de voet gelopen door Houthi-opstandelingen. De jarenlange strijd heeft geleid tot een humanitaire crisis in het straatarme land.

De zuidelijke separatisten maakten onderdeel uit van de coalitie tegen de Houthi's, maar het kwam de afgelopen dagen tot gevechten met troepen die Hadi steunen. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over een staatsgreep.



Bij de gevechten tussen de regeringstroepen en separatisten zijn minstens 30 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond, zo vernam het Duitse persagentschap dpa uit medische bronnen. Het dodental loopt vermoedelijk nog verder op aangezien enkele gewonden in kritieke toestand verkeren.

De opstandelingen lijken het presidentieel paleis zonder slag of stoot in handen te hebben gekregen. Een ooggetuige meldt dat hij tientallen bewakers zag vertrekken. De separatisten willen het zuiden van Jemen weer afscheiden van de rest van het land. Zuid-Jemen was tot 1990 een onafhankelijke staat.

“Onmiddelijke wapenstilstand”

De door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie tegen de Houthi's eist een "onmiddellijke wapenstilstand" in Aden. Er zal militair worden ingrepen als partijen dat bestand schenden, waarschuwt een woordvoerder van de coalitie volgens het Saudische staatspersbureau SPA.

Saudi-Arabië heeft de strijdende partijen opgeroepen snel om de tafel te gaan om een uitweg te vinden uit het conflict.