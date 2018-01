Burgerdoden bij nieuwe luchtaanvallen in Oost-Ghouta in Syrië ADN

Bron: ANP 0 REUTERS Een hulpmedewerker met een gewond kind in de belegerde stad Hamoria, Oost-Ghouta. Nieuwe luchtaanvallen op Syrisch rebellengebied in Oost-Ghouta hebben aan zeker zeventien mensen het leven gekost. Nog eens zestig mensen raakten gewond. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten gaat het om burgerslachtoffers. Onder de doden zijn twee kinderen en drie vrouwen.

Het Observatorium houdt gevechtsvliegtuigen van Rusland en de Syrische regering verantwoordelijk voor de aanval.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn eerder deze week al dertig mensen in de regio ten oosten van hoofdstad Damascus omgekomen. Sinds eind december staat het dodental op bijna honderd.

Oost-Ghouta is in handen van voornamelijk radicaal-islamitische rebellen. Het Syrische leger is daar bezig met een offensief om rebellen te verdrijven. In het gebied verblijven ongeveer 400.000 mensen, die sinds 2013 vrijwel volledig verstoken zijn van humanitaire hulp. In november noemde de humanitair adviseur van de VN de situatie in Oost-Ghouta een "humanitaire noodtoestand''.

