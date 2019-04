Burger King test veganistische hamburger die smaakt zoals een echte Whopper kg

02 april 2019

21u38

Bron: The Guardian, Reuters 0 Burger King gaat de plantaardige toer op. In meer dan vijftig Amerikaanse restaurants van de burgertent staat voortaan de Impossible Whopper op het menu: een veganistische hamburger die haast niet te onderscheiden zou zijn van echt vlees. Hij wordt wel iets duurder dan de gewone Whopper, melden Amerikaanse media.

De Impossible Whopper werd ontwikkeld in samenwerking met Impossible Foods, het Amerikaanse bedrijf waarin onder andere Microsoft-baas Bill Gates al investeerde. Volgens Burger King zou de burger net zo lekker smaken als de klassieke hamburger.



“We deden een soort blinde smaaktest met onze franchisenemers, met mensen op kantoor, met mijn partners in het bestuur en nagenoeg niemand kan het verschil proeven”, zegt Noord-Amerikaanse topman Christopher Finazzo volgens The Guardian.

Duurder

Burger King biedt in de Verenigde Staten al langer een vegetarische variant van zijn hamburger aan (de ‘MorningStar Veggie Burger’), maar benadrukt dat de veganistische Whopper ook voor vleeseters bedoeld is. Of veel omnivoren ook overstag gaan voor een plantaardig alternatief is nog af te wachten. De burger wordt ongeveer één dollar duurder dan een gewone Whopper, die nu voor ongeveer vier dollar, of 3,5 euro, over de toonbank gaat.



Het is nog niet zeker of de Impossible Whopper ook naar één van de 47 Belgische restaurants komt. De veganistische burger wordt op dit moment enkel getest de Amerikaanse stad St. Louis. De keten wil niet loslaten of de Whopper daarna ook op andere plaatsen wordt geserveerd.



VTM-journalist Kenneth Dée kon de plantaardige burger waarop de Impossible Whopper gebaseerd is al proeven op technologiebeurs CES. Dit is wat hij ervan vond: