Burger King opent vestiging in Amazonewoud en wetenschappers zijn in alle staten

01 juli 2019

12u56

Bron: The Washington Post 0 Het Braziliaanse regenwoud is de thuis van enkele van de allerlaatste geïsoleerde stammen en onontdekte diersoorten, en nu ook van een allereerste filiaal van hamburgerketen Burger King. Die kwam er samen met een reeks nieuwe bouwprojecten bij de aanleg van een gigantische dam in de noordelijke deelstaat Pará. Wetenschappers luiden de alarmbel. Volgens hen gaat de ontbossing opnieuw sneller én is het Amazonewoud veel dichter bij zijn kantelpunt waarop het niet meer te redden is, dan tot nu toe werd aangenomen.

De Braziliaanse Belo Montestuwdam is intussen bijna afgewerkt en moet de op twee na grootste waterkrachtcentrale ter wereld worden. Het project bracht een sterke toename van de bevolking met zich mee in de streek. Met die extra inwoners, kwamen er ook winkelcentra, bioscopen en restaurants. En een allereerste filiaal van een internationale fastfoodketen: Burger King.

Pijlen

De Braziliaanse Douglas Bretas (28) opende de zaak, een franchise. Een klein jaar geleden arriveerde hij in de zich razendsnel ontwikkelende streek. “Mijn vrienden zeiden dat er twee mogelijkheden waren”, vertelt hij aan de krant The Washington Post. “Ofwel zou ik neergeschoten worden met pijlen, ofwel zou ik de zoete smaak van het succes leren kennen.”





Het lijkt het tweede te zullen worden. Vorige maand draaide hij voor de eerste keer break-even met zijn Burger King, deze maand zou hij voor het eerst winst kunnen maken.





Het is een typisch voorbeeld van wat zich in het gebied rond de Belo Montestuwdam afspeelt en het ziet ernaar uit dat het daar niet zal stoppen. Meer nog: het lijkt een blauwdruk voor de toekomst. (lees hieronder verder)

Het Amazonewoud strekt zich uit over 9 landen en Brazilië herbergt 60 procent van de totale oppervlakte. 15 procent werd de afgelopen eeuwen al ontbost, onder meer door de rubberindustrie in de 19de eeuw en de goudkoorts, veeteelt en de houtindustrie in de 20ste eeuw.

Begin deze eeuw leek het tij wat te keren omdat er meer aandacht kwam voor het milieu. Waar in 2004 nog meer dan 27.000 vierkante kilometer bos verdween, was dat volgens officiële documenten van de Braziliaanse regering in 2012 nog maar 4.500 vierkante kilometer. Met de nieuwe rechts-populistische president Jair Bolsonaro lijkt het echter weer helemaal de andere richting uit te gaan.

Dammen

De plannen voor de Belo Montestuwdam werden dan wel goedgekeurd lang voor er sprake was van de man – ze moesten een antwoord bieden op het chronische energietekort in het land – Bolsonaro maakte duidelijk dat hij nog meer dammen wil in het Amazonegebied. Ook als dat ten koste gaat van het ongerepte ecosysteem van het Amazonewoud. (lees hieronder verder)

Zo een netwerk kan immers voor miljarden dollars aan investeringen met zich meebrengen, tienduizenden jobs creëren en energie leveren aan miljoenensteden zoals Rio de Janeiro en Sao Paulo. “Laten we de rijkdommen die God ons gaf aanwenden voor het welzijn van onze bevolking”, zei Bolsonaro onlangs nog tijdens een bezoek aan de streek, waarmee hij het economische potentieel van het gebied duidelijk boven het ecologische zette.

Wetenschappers luiden echter de alarmbel en waarschuwen dat het ecosysteem in veel groter gevaar is dan tot nu toe werd aangenomen. Jarenlang werd aangenomen dat er 40 procent van het Amazonewoud verloren kon gaan eer het punt bereikt werd dat het zichzelf niet meer kon herstellen, maar dat zou onder meer door de klimaatverandering al op 20 tot 25 procent liggen. (lees hieronder verder)

“Als de ontbossing weer sneller begint te gaan, zoals we het afgelopen jaar hebben gemerkt, zou het kantelmoment er over 20 tot 30 jaar al kunnen komen”, aldus experts Carlos Nobre van de universiteit van Sao Paulo en Thomas Lovejoy van de George Mason Univerity. “Eenmaal dat kantelpunt voorbij, is er geen weg terug meer.”

De gevolgen zouden verwoestend zijn. De temperatuur in de onmiddellijke omgeving zou omhoog gaan en de neerslaghoeveelheid omlaag, waardoor grote stukken regenwoud in savanne zouden veranderen. Ook landen als Uruguay, Paraguay en Argentinië zouden dat effect voelen.

Koolstof

En heel de wereld zou het merken, zo klinkt het. Zo’n 50 tot 60 procent van de Amazone zou verloren gaan en het woud zou veel minder koolstof uit de lucht kunnen halen. Volgens Nobre te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van een grote economie zoals Canada. Dat zou een grote klap zijn voor de pogingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.