Burgemeester Washington verandert naam van straat richting Witte Huis naar Black Lives Matter Plaza kv

05 juni 2020

21u08

Muriel Bowser, de burgemeester van Washington, DC, heeft de naam van een straat nabij het Witte Huis veranderd naar 'Black Lives Matter Plaza' en liet de slogan in gigantische gele letters schilderen op de straat die recht richting het Witte Huis loopt. Daarmee zet ze zich af tegen president Trumps militaristische reactie op de protesten in de VS wegens buitensporig politiegeweld.

Bowser tweette zelf luchtbeelden van de geel geverfde straat. De letters werden aangebracht door een grote groep vrijwilligers: mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijd en huidskleur.

De burgemeester is misnoegd over Trumps inzet van de militaire politie en federale wetshandhavingsinstanties tijdens een protest maandag, zodat hij zelf met een bijbel kon poseren voor de foto voor een kerk nabij het Witte Huis. “We willen de troepen weg uit de staat, weg uit Washington, DC”, zei ze donderdag tijdens een persconferentie. Nochtans riep Trump de staten vandaag opnieuw op om de nationale garde in te zetten om de betogingen de kop in te drukken.



Vandaag installeerde de stad het naambordje voor Black Lives Matter Plaza aan het kruispunt waar ook de kerk gelegen is waar Trump eerder deze week poseerde met de bijbel.