Burgemeester van São Paulo besmet met coronavirus IB

14 juni 2020

03u33

Bron: ANP 0 Burgemeester Bruno Covas van São Paulo, die sinds vorig jaar kanker heeft, maakte zaterdag bekend dat hij positief heeft getest op het nieuwe coronavirus. Covas is niet van plan om zijn taken neer te leggen.

“Vandaag heb ik positief getest op het coronavirus. Het gaat goed. Geen symptomen”, zei hij op Instagram. In een video op hetzelfde sociale netwerk onthulde hij dat hij dit resultaat ontving na een routinescreening, nadat hij eerder al vier keer negatief was getest.

“De aanbeveling van mijn arts, aangezien ik geen symptomen heb, is om thuis te blijven. Het is niet nodig mijn post te verlaten. Ik zal door kunnen gaan met het houden van online vergaderingen”, aldus de 40-jarige burgemeester, die tien dagen in thuisisolatie gaat.

Afgelopen oktober werd bij Covas een ernstige vorm van kanker in het spijsverteringskanaal vastgesteld. Hij onderging al chemotherapie en immuuntherapie.

São Paulo zwaar getroffen

De staat São Paulo, waarvan de gelijknamige metropool de hoofdstad is zwaar getroffen door de pandemie, met 172.875 bevestigde besmettingsgevallen en 10.581 doden. Desondanks werd deze week begonnen met het geleidelijk openen van de winkels.