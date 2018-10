Burgemeester van Rotterdam grijpt hard in na incidenten in asielzoekerscentrum ADN

30 oktober 2018

17u51

Bron: Belga, AD.nl 0 Om het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum (azc) in de Nederlandse stad Rotterdam terug te dringen, komt er per direct een stop op de instroom van mensen uit zogenoemde veilige landen zoals Marokko, Algerije en Tunesië. Ook wordt de beveiliging van het azc Beverwaard uitgebreid en worden overlastgevers zo snel mogelijk de opvang of zelfs Nederland uitgezet.

Aanleiding is dat het aantal incidenten met bewoners in korte tijd fors is toegenomen. Het aantal incidenten is de laatste tijd zelfs verdrievoudigd: waren het er in de periode april-juli 'nog maar' twintig, sinds augustus zijn het er 69. Daarbij gaat het volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb om zaken als geweld, diefstal en overlast. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad stelt hij dat er "een duidelijke relatie is tussen de toename en de veranderde doelgroep op het azc''.



Momenteel verblijven 549 mensen in Beverwaard. Onder de migranten zitten veel mensen met een ‘Dublin-claim’. Zij kunnen geen asielprocedure in Nederland starten, maar moeten terug naar het eerste EU-land waar ze zich hebben gemeld. Tot die tijd hebben ze recht op opvang in Nederland.

“Asociaal of gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd”

“Waar mogelijk worden individuele maatregelen getroffen om mensen aan te sporen mee te werken aan lopende procedures. Hierbij kan gedacht worden aan extra meldplichtmomenten, kamercontroles en zo mogelijk inbewaringstellingen’', schrijft de burgemeester in de brief.



“In het kader van de openbare orde en veiligheid is het mogelijk om lokaal specifieke maatregelen te treffen”, voegt het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) toe. “Dat gebeurt in samenspraak met bevoegde instanties politie, gemeente en Openbaar Ministerie. “Asociaal of gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd. Personeel van het COA spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag. Waar mogelijk wordt aangifte gedaan bij de politie en zijn er ook andere sancties mogelijk, zoals overplaatsing of beëindiging van de opvang.’’

“Geen plaats voor mensen die zich niet aan de regels houden”

De komst van het azc Beverwaard in Rotterdam-Zuid leidde in 2015 tot veel woede bij de wijkbewoners. Desondanks ging het centrum een jaar later open. In het begin was er volgens de gemeente nauwelijks overlast en waren er ook weinig klachten van omwonenden. Maar dat is nu dus wel even anders.

“Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben. Voor hen is in Rotterdam een veilige plek”, zegt Aboutaleb. “Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats.‘’

Eerder werden door het COA en Nederlandse gemeenten al specifieke maatregelen genomen op en rond asielzoekerscentra in Weert, Ter Apel en Oisterwijk.