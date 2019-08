Burgemeester van Pools dorp looft beloning uit voor eerste jongen in negen jaar Redactie

02 augustus 2019

19u58

Bron: AD.nl 0 In het Poolse dorp Miejsce Odrzanskie zijn al sinds 2010 geen jongetjes meer geboren en daarover maken de 300 inwoners zich zorgen. Vaders vragen zich af: wie neemt mijn boerenbedrijf over als ik ermee stop? De burgemeester van de gemeente waaronder het gehucht valt, belooft dan ook een verrassing voor het eerste koppel dat een zoontje krijgt.

Al bijna tien jaar lang worden er alleen maar meisjes geboren in Miejsce Odrzanskie in het zuidwesten van Polen. Dat waren er tien sinds 2010. Daar tegenover staan nul babyjongetjes. Het opmerkelijke feitje werd vorige maand opgerakeld tijdens een Poolse televisiereportage (zie ook het Twitterbericht hieronder) en sindsdien schrijven media over de hele wereld erover.

Beloning

Burgemeester Rajmun Frischko, zelf vader van twee meisjes, belooft daarom nu een beloning aan de ouders van het eerste babyjongetje in negen jaar. “Het is een verrassing, maar het zal iets zijn dat zowel de ouders als het jongetje zal plezieren. En ik hoop ook dat we enkele bedrijven zover kunnen krijgen dat ze andere prijzen zullen sponsoren voor hem.’’

Opmerkelijk is dat er volgens persbureau AP in Polen op zich meer jongetjes dan meisjes worden geboren. Zo kwamen er in 2017 nog 207.000 jongetjes ter wereld tegenover 196.000 meisjes.