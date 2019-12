Burgemeester van New Orleans roept noodtoestand uit na cyberaanval

14 december 2019

Bron: dpa

In de Amerikaanse stad New Orleans heeft burgemeester LaToya Cantrell gisteren de noodtoestand uitgeroepen na een cyberaanval. Eerder deze week werd een andere stad in de VS, Pensacola, al aangevallen.