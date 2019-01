Burgemeester van Gdansk overleden na aanval met mes op podium van liefdadigheidsevent Redactie

14 januari 2019

14u50

Bron: Belga, ANP 47 Pawel Adamowicz, burgemeester van de Poolse havenstad Gdansk, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen nadat hij gisterenavond met een mes aangevallen werd door een onbekende. Dat heeft de Poolse minister van Gezondheid in een verklaring laten weten. “ Wij konden niet winnen”, zei minister Lukasz Szumowski tegen Poolse media.

De aanval vond plaats voor de ogen van honderden mensen. De 53-jarige Adamowicz, burgemeester van de stad sinds 1998, stond op een podium tijdens een liefdadigheidsevenement waar fondsen verzameld werden voor de aankoop van medische hulpmiddelen, georganiseerd door een organisatie die zich inzet voor betere medische hulp in Polen. Een man bestormde het podium en stak de burgemeester verschillende keren met een mes.



Vandaag werd bekend dat de burgemeester aan zijn verwondingen is bezweken. “Ondanks al onze inspanningen hebben we hem niet meer kunnen redden”, zegt dokter Tomasz Stefaniak, dokter in het universitair ziekenhuis van Gdansk, waar de man in de nacht van zondag op maandag vijf uur lang werd geopereerd.

Mes

De dader werd vlak na de aanval op het podium overmeesterd en opgepakt. Hij zou volgens het Nederlandse persbureau ANP een 27-jarige inwoner van Gdansk zijn met een strafblad, die zich met een perspas toegang verschafte tot de bijeenkomst.



Op videobeelden is ook te zien hoe de dader op het podium bleef staan en juichte nadat hij de burgemeester aanviel, tot hij werd ingerekend door de veiligheidsdiensten. Hij had een celstraf uitgezeten voor een bankoverval, en was onlangs vrijgekomen. Volgens ooggetuigen riep de dader dat hij vijf jaar onschuldig in de cel zat, en hij gaf de partij PO de schuld voor zijn opsluiting. Adamowicz was tot 2015 lid van het Burgerplatform (PO), nu in de oppositie in Polen.

“Verwondingen heel zwaar”

De burgemeester werd ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten en daarna ‘in zeer ernstige toestand’ naar een ziekenhuis gebracht. Hij is er “zeer, zeer erg aan toe”, zei dokter Stefaniak gisteren. Volgens hem liep de burgemeester verwondingen op aan het hart, het middenrif en organen in de buik. De verwondingen waren “heel zwaar”.

Jerzy Karpinski, hoofd van de gezondheidsdiensten in de regio, liet gisteren ook al verstaan dat het leven van de burgemeester aan een zijden draadje hing. “Hij blijft aan de apparatuur gekoppeld en het is onzeker of hij dit zal overleven”, aldus Karpinski. “Hij heeft een enorme hoeveelheid bloed verloren, wat heeft geleid tot een hypoxie.” Bij hypoxie krijgen de weefsels onvoldoende zuurstof. “Het zuurstofgebrek in het hele lichaam en de schade die dit aan alle weefsels toebrengt, zorgen ervoor dat we moeten wachten en blijven hopen. De volgende 15 à 20 uur zullen beslissend zijn.”

“Barbaarse daad”

Politici reageren met afschuw op de steekpartij. President Andrzej Duda vroeg de Polen gisteren om de burgemeester met gedachten en gebeden bij te staan. De aanval “verdient de hoogste veroordeling”, zei premier Mateusz Morawiecki. Minister van Binnenlandse Zaken Joachim Bruzinski heeft het over een “barbaarse daad”.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, laat weten “kapot’' te zijn van het overlijden van de burgemeester. “Zulk zinloos geweld. Mijn gedachten en gebeden zijn bij zijn geliefden en vrienden. Gdansk, Polen en Europa zullen hem missen.’’