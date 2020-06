Burgemeester van Bergamo schat dat bijna helft van de inwoners besmetting opliep ttr

09 juni 2020

15u12

Bron: belga 0 In de Italiaanse provincie Bergamo raakte ongeveer de helft van de inwoners de voorbije maanden besmet met het coronavirus. Dat schat Giorgio Gori, burgemeester van de gelijknamige stad.

"Een omvangrijk deel van de bevolking, ongeveer vijftig procent, kwam al in aanraking met het virus", zei Gori tijdens een videoconferentie met buitenlandse journalisten. De burgemeester baseert zich voor zijn uitspraak op gegevens van de app Oggicomestai.it, die de gezondheid monitort van de inwoners van de provincie. Om en bij de 50.000 mensen downloadden de app al.

Rond de 35 procent onder hen liet weten last te hebben gehad van corona-achtige symptomen, zoals koorts, hoesten en smaak- of reukzinverlies. "Als we hieraan een schatting toevoegen van patiënten zonder symptomen, denk ik dat je een waarheidsgetrouwe indicatie krijgt van de toedracht van het coronavirus in de provincie Bergamo", aldus Gori. "We hebben het dan in totaal over 35 tot 45 procent."

De autoriteiten van Bergamo lieten gisteren al weten dat, bij bloedtesten bij ongeveer 10.000 mensen, duidelijk was geworden dat zestig procent van hen antistoffen bezat. Dat wijst meestal op een eerdere coronabesmetting. De test werd wel uitgevoerd bij mensen die in aanraking waren gekomen met positieve patiënten, wat het hoge percentage kan verklaren.

De provincie Bergamo was de voorbije maanden het epicentrum van de corona-uitbraak in Italië.



