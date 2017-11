Burgemeester van Barcelona haalt zwaar uit naar Puigdemont: "Regio in een ramp gestort" TMA

18u44

Bron: Belga 4 AFP Archiefbeeld van Carles Puigdemont (L) en Ada Colau. Burgemeester Ada Colau van Barcelona heeft de afgezette Catalaanse regering van Carles Puigdemont ervan beschuldigd de regio in een "ramp" te hebben gestort. Een meerderheid van de Catalanen "wou geen onafhankelijkheidsverklaring". Op een vergadering van haar linkse partij Catalunya en Comú eiste Ada Colau "uitleg" van de separatistische leiders. Tegelijk brak ze een lans voor de vrijlating van de nog gevangen leiders.

"Wij willen dat de gevangenen vrijkomen, maar wij willen ook dat een onverantwoordelijke regering die het land naar de catastrofe heeft geleid met haar verantwoordelijkheid wordt geconfronteerd en haar vergissingen inruimt", zei de burgemeester voor ze deelnam aan een grote manifestatie in Barcelona. Tienduizenden mensen eisten daarbij de vrijlating van acht gedetineerde Catalaanse leiders. "Zij (de separatistische leiders, nvdr.) hebben spanningen in het land (Catalonië, nvdr.) veroorzaakt en hebben uitgepakt met een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring die een meerderheid van de Catalaanse bevolking niet wilde", aldus Colau.

EPA Ada Colau tijdens een betoging voor de vrijheid van de afgezette Catalaanse regeringsleiders.

"Zij hebben deze onafhankelijkheidsverklaring gemaakt en daarbij de bevolking voor partijdige belangen misbruikt", voegde de burgemeester daaraan toe.

Die onafhankelijkheidsverklaring "heeft niet tot de republiek geleid", stelde ze vast. Colau wreef de afgezette en naar België vertrokken minister-president aan Catalonië "in onzekerheid te hebben achtergelaten". "Zij hebben de verklaring gemaakt, maar zijn dan verdwenen".

Colau is er ook niet over te spreken dat de Spaanse regering artikel 155 van de grondwet in werking heeft gesteld waardoor Madrid weer Catalonië ging besturen.

Bezoek voor Puigdemont

De voormalige Catalaanse president Artur Mas is momenteel in Brussel voor een ontmoeting met zijn opvolger Carles Puigdemont. Dat schrijft La Vanguardia. Puigdemont en Mas zullen het hebben over de crisis in Catalonië en de vervroegde verkiezingen van 21 december.

Artur Mas is volgens La Vanguardia vrijdagnacht aangekomen in ons land, samen met Marta Pascal, de coördinatrice van de Catalaanse regeringspartij PDeCAT. Mas zelf staat sinds 2016 aan het hoofd van die partij, waar ook Puigdemont deel van uitmaakt.

REUTERS