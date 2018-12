Burgemeester Utrecht na geweld tegen hulpverleners: “Blijf met je poten van deze mensen af” Jan Dankbaar ADN

30 december 2018

10u09

Bron: AD.nl, ANP 33 Fors geweld tegen hulpverleners en een serie autobranden tekenden het weekend in de regio Utrecht. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen spreekt van onacceptabel gedrag tegen hulpverleners. “Hoe haal je het in je hoofd om geweld te gebruiken tegen hulpverleners?”

Gisterenavond brak brand uit in een portiek van een flat. Terwijl de brandweer de felle brand bestreed en ambulancepersoneel zich ontfermde over flatbewoners die rook hadden ingeademd, werden brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk vanuit het publiek. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. De brandweermensen doen aangifte vanwege het op hun gerichte geweld. Een van de brandweerlieden klaagde over een pijnlijk oor.

“Dit kan echt niet”, stelt een verontwaardigde burgemeester Jan van Zanen. “Het zal je vader, moeder, broer of zus maar zijn die door de brandweer uit de flat moest worden gehaald. Je moet juist trots zijn op hulpverleners, geen geweld tegen ze gebruiken. Dan kom je om te helpen en krijg je vuurwerk om je oren. Ik heb de brandweerlieden gesproken. Ze hebben angstige momenten gehad.”

Van Zanen bezocht de brandweerlieden vanochtend, om ze een hart onder de riem te steken. “Ze houden zich sterk maar het hakt er echt in. Ook bij hun collega’s. Dit is onacceptabel. Je blijft met je handen af van hulpverleners. De eerste die aankwam bij de brand, kreeg direct een klap en een duw. Hij vertelde me: ‘ik kan op dat moment wel een potje gaan matten met die mensen, maar ik moet gewoon met spoed aan het werk. Er waren mensen in gevaar.’ Twee andere brandweerlieden kregen zwaar vuurwerk naar hun hoofd gegooid. Ze waren blij dat ze helmen op hadden, zo hard waren de knallen. Het is te bespottelijk voor woorden, blijf met je poten van deze mensen af.”



“Ik werk nu 32 jaar bij de brandweer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt woordvoerder Marcel van Westendorp. Hij overweegt samen met zijn collega die direct naast hem stond aangifte te doen bij de politie. “Ik heb best wel een dof gevoel in mijn rechteroor. Voor zover ik weet zijn er door de politie nog geen arrestaties verricht.”

Aanhoudingen onder de vuurwerkgooiers werden niet verricht in Kanaleneiland, wel hield de politie in de stad dit weekend vier personen aan op verdenking van brandstichting in auto’s en werd in Veenendaal een man aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk naar de politie. Van Zanen zegt blij te zijn met de aanhoudingen. Enkele autobranden luidden vrijdagavond het onrustige weekend al in voor de hulpverleners.

Nog niet terug naar woning

De bewoners van de flat kunnen volgens burgemeester Van Zanen nog niet terug naar hun woning, omdat het portiek zwaar beschadigd is door de brand waarbij met vuurwerk werd gegooid naar hulpverleners. De gemeente heeft gezorgd voor onderdak elders in de stad. De burgemeester heeft zaterdagavond de groep van twintig bewoners nog bezocht op de tijdelijke opvanglocatie in het Van der Valk hotel in Utrecht.

Wat er precies is gebeurd, wordt nu door de brandweer en politie onderzocht. Duidelijk is wel dat de brand in de portiek hevig is geweest. De portiek is volledig uitgebrand, door de hitte zijn alle tegeltjes van de muur gesprongen. Het is net of er een flinke bom is afgegaan. Eén grote chaos. Een woning op de begane grond is onbewoonbaar verklaard.

Ziekenhuis

Uit voorzorg werden in totaal acht woningen ontruimd. Daarbij werden hoogwerkers ingezet, zodat bewoners van hun balkon konden worden gehaald. Een aantal bewoners, onder wie kinderen, is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd. Zes personen, onder wie twee kinderen, zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

