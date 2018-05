Burgemeester Terneuzen klaagt over "haperende communicatie" van FANC, die "ruimte gaf aan geruchten" rvl

03 mei 2018

10u18

Bron: Belga 3 De burgemeester van de Nederlandse stad Terneuzen, Jan Lonink, klaagt over haperende communicatie over de recente lekkage bij de kerncentrale van Doel. "Daardoor was er onnodige bezorgdheid ontstaan in de grensstreek", zei Lonink, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, aan de regionale tv-zender TV Oost. Het FANC is verbaasd omdat er nooit enige vraag of klacht is geweest van Terneuzen.

Vorige week ontdekte Engie Electrabel een beperkt lek op een reservekoelsysteem in Doel 1, waarna de reactor manueel werd stilgelegd. Het nucleair controleagentschap FANC schaalde de situatie met het lek in een backupsysteem van de kernreactor in als een niveau 0, een "onregelmatigheid zonder gevolgen voor de nucleaire veiligheid". Gisteren werd bovendien duidelijk dat er wel lichtradioactief water was gelekt. Het lek moet wel mee hersteld zijn, vooraleer de reactor na andere onderhoudswerken wordt heropgestart.

Volgens de burgemeester van Terneuzen ontstonden er door de onvolledige communicatie geruchten, niet zozeer in Zeeland, maar wél in West-Brabant. "Daar werd geïnsinueerd dat het radioactieve koelwater mogelijk in de Westerschelde was terechtgekomen. Dat is uitdrukkelijk niet het geval, maar door de trage communicatie kregen die geruchten wel de ruimte."

Het FANC begrijpt de commotie rond Doel, maar reageert donderdagochtend ook verbaasd op de reactie vanuit Terneuzen. "De gebrekkige communicatie van ons is een interpretatie van de burgemeester. Alle informatie die beschikbaar was, hebben wij gecommuniceerd", zegt Eric Hulsbosch van het FANC. "Er is trouwens nooit een gevaar geweest voor de werknemers en de bevolking."

Volgens Hulsbosch heeft de gemeente Terneuzen nooit een extra vraag of een klacht geformuleerd aan het FANC. "Er is geen klacht of geen vraag bij ons geraakt, niet via telefoon en niet via e-mail. We begrijpen zeker de gevoeligheid bij de burgemeester en de bevolking. We willen zeker onze communicatie verbeteren als daar vraag naar is en we doen ook moeite om permanent bereikbaar te zijn", aldus de woordvoerder van het FANC.