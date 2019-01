Burgemeester Rome in de clinch met de kerk over 1,5 miljoen euro aan muntjes in Trevifontein Joeri Vlemings

14 januari 2019

12u15

Bron: BBC News 4 De katholieke kerk is boos op de burgemeester van Rome, Virginia Raggi. Die wil de muntjes van de Trevifontein niet langer schenken aan kerkelijke goede doelen, maar gebruiken voor de gebrekkige infrastructuur van de stad. Elk jaar wordt er zo’n 1,5 miljoen euro uit de toeristische attractie gevist.

De prachtige Trevifontein in Rome is wereldberoemd. De mythe wil dat wie muntjes in de fontein gooit, daar bepaalde gevolgen van zal ondervinden. Wie met de rug naar de fontein staat en met gesloten ogen een munt over de linkerschouder in het water werpt, zal ooit terugkeren naar Rome. Twee munten betekent je geliefde ontmoeten in de stad, drie munten geeft aanleiding tot een huwelijk dan wel scheiding. Het gebruik valt niet in dovemansoren bij de miljoenen toeristen.

Samen gooien ze jaarlijks het mooie bedrag van om en bij de 1,5 miljoen euro in het bijna 300 jaar oude pronkstuk van Bernini. Dat geld gaat traditiegetrouw naar Caritas, een liefdadigheidsorganisatie van de katholieke kerk, die er de armen mee steunen. Maar burgemeester Virginia Raggi ziet het nu anders. Zij wil met het geld de Romeinse infrastructuur oplappen en kreeg de goedkeuring van de gemeenteraad om dat vanaf april ook te doen. “Die hadden we niet zien aankomen”, reageerde Benoni Ambarus, directeur van Caritas. “Ik hoop nog altijd dat het niet definitief is.” Ambarus krijgt op social media steun van de bevolking.

Raggi werd in 2016 burgemeester van Rome voor de Vijfsterrenbeweging. Haar populariteit is sindsdien fameus gedaald, omdat ze er niet in slaagt de zware schuldenlast van de stad aan te pakken. In oktober protesteerden er nog duizenden burgers voor het stadhuis tegen de erbarmelijke staat van de wegen en het huisvuil dat bleef liggen.

Voor de filmfans nog twee weetjes. Het was Frank Sinatra die al in 1954 met het lied Three Coins in the Fountain - uit de gelijknamige film - de traditie van muntjes werpen in de Trevifontein populair maakte. En zes jaar later speelde de fontein opnieuw een iconische rol, ditmaal in de film La Dolce Vita van Federico Fellini uit 1960. Toen waadde actrice Anita Ekberg gehuld in een sexy, zwarte avondjurk door de wereldbefaamde Trevifontein.