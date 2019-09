Burgemeester Rio wil Marvel-strip met homoseksuele afbeelding uit de rekken, maar dat heeft averechts effect kv

Bron: BBC, CNN 3 Een stripboek met een afbeelding van twee kussende mannen, dat kan niet, vindt de burgemeester van Rio de Janeiro, en hij eiste dat het album uit de rekken werd gehaald, maar daar heeft een rechter nu een stokje voor gestoken. De aandacht van de burgemeester joeg de populariteit van de strip bovendien de hoogte in.

Burgemeester Marcelo Crivella, een voormalige bisschop, eiste dat de strip Avengers: The Children’s Crusade uit de rekken van de Bienal Do Livro Do Rio, de grootste boekenbeurs van Brazilië, zou worden gehaald, omdat de inhoud ervan volgens hem niet geschikt is voor minderjarigen. In het verhaal hebben twee mannen een relatie. Op een afbeelding is te zien hoe de twee mannelijke personages Wiccan en Hulkling elkaar innig kussen.

Volgens Crivella is homoseksualiteit “kwaadaardig gedrag”. Nochtans is het homohuwelijk al sinds 2013 legaal in Brazilië. “Mensen, we moeten onze kinderen beschermen”, schreef hij op Twitter. “Daarom hebben we beslist dat de organisatoren van de Biënnale boeken verzamelen met inhoud die niet geschikt is voor minderjarigen. Het is niet juist dat ze al vroeg toegang krijgen tot onderwerpen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd.”



De beslissing leidde tot publieke verontwaardiging en Crivella verduidelijkte zijn standpunt vrijdag in een nieuwe tweet: “Boeken zoals deze moeten verpakt worden in zwarte verzegelde plastic met een waarschuwing op de buitenkant”, zei hij.

Vrijheid van meningsuiting

De organisatoren van de boekenbeurs spanden echter een kort geding tegen de beslissing aan en haalden hun slag thuis. Een rechter hield het bevel van Crivella echter tegen, onder aanhaling van de vrijheid van meningsuiting. Het grootste literaire evenement van Brazilië “geeft een stem aan iedereen, zonder onderscheid, zoals dat hoort in een democratie”, vertelden de organisatoren van de boekenbeurs aan AFP.

Uitverkocht

Hoewel de burgemeester de strip uit de rekken wilde om te vermijden dat veel mensen de prent met de homokus zouden zien, had zijn beslissing een omgekeerd effect. De strip was in een mum van tijd immers uitverkocht en de prent waarover de burgemeester zo verontwaardigd was, werd gisteren in het groot op de voorpagina van de Braziliaanse krant Folha de São Paulo gepubliceerd.

Esta foi a capa histórica da #Folha deste sábado (7).

De reeks Children’s Crusade wordt al sinds 2012 verkocht in Brazilië. Het album met de beruchte afbeelding werd al drie jaar geleden uitgebracht.

Al sinds de vroege jaren 1990 komen homoseksuele relaties in Marvel-strips aan bod, beginnend met superheldenreeks X-Force.