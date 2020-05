Burgemeester Praag krijgt bescherming nadat Russische agent er geland zou zijn met dodelijk gif in zijn koffer KVDS

04 mei 2020

13u17

Bron: BBC 4 De burgemeester van de Tsjechische hoofdstad Praag en twee collega’s krijgen politiebescherming uit vrees voor een aanslag op hun leven. De aard van de dreiging lijkt recht uit een spionageroman te komen: vier weken geleden zou er volgens anonieme bronnen bij de inlichtingendiensten een man met een Russisch diplomatiek paspoort aangekomen zijn op de luchthaven in Praag. En in zijn koffer zou het dodelijke gif ricine gezeten hebben.

De anonieme bronnen werden geciteerd door het Tsjechische nieuwsmagazine Respekt. Dat wordt beschouwd als een van de beste onafhankelijke weekbladen van het land.

Ambassade

Volgens het magazine zou de man opgepikt zijn door een wagen met diplomatieke nummerplaten uit Rusland. Die zou met hem naar de Russische ambassade gereden zijn.





De anonieme bronnen bij de inlichtingendiensten vertelden Respekt dat de man werkte voor een Russische inlichtingendienst en een direct gevaar vormde voor twee politici uit Praag die zich de afgelopen maanden kritisch uitlieten over Moskou. Het gaat om de burgemeester van Praag Zdenek Hrib en Ondrej Kolar, die burgemeester is van het zesde district van de stad.

Burgemeester Hrib gaf onlangs groen licht om het plein voor de Russische ambassade te herdopen tot Boris Nemtsovplein, naar een belangrijk tegenstander van president Vladimir Poetin die in 2015 vermoord werd. Hij meldde enkele weken terug aan de politie dat hij gevolgd werd.

Kolar – wiens kantoor vlakbij de Russische ambassade ligt – liet zich opmerken omdat hij het standbeeld van de controversiële Russisch maarschalk Ivan Konev liet weghalen. Die laatste zou tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot deel van het voormalige Tsjecho-Slowakije helpen bevrijden hebben van de Nazi’s. Maar hij speelde ook een belangrijke rol bij het neerslaan van de Hongaarse Opstand in 1956 en de Praagse Lente in 1968.

Ondergedoken

Burgemeester Kolar is intussen zelfs ondergedoken uit vrees voor zijn leven. “Zelfs mijn familie weet niet waar ik ben”, vertelde hij in een videogesprek aan de Britse openbare omroep BBC. “Zowel de Tsjechische politie als de geheime dienst hebben inlichtingen ontvangen die wijzen op een directe dreiging voor mij vanuit Rusland.”

Een dag na het rapport in Respekt publiceerde de onafhankelijke krant Denik N dat ook een derde Tsjechische politicus 24 uur per dag politiebescherming krijgt. Het gaat om lokale burgemeester Pavel Novotny, die zich ook kritisch uitliet over Rusland.

Officiële instanties in Tsjechië houden de lippen stijf op elkaar. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde bij de BBC niet reageren “op de lekken in de media”. Ze bevestigde wel dat een geaccrediteerd Russisch diplomaat was aangekomen op de luchthaven van Praag.

Andere bronnen binnen de inlichtingendiensten wilden het verhaal bij de BBC niet bevestigen of ontkennen, maar lieten wel los dat het “gebaseerd is op feitelijke informatie”.

Rusland zelf ontkent alles. Volgens de Russische ambassade in Tsjechië stoelt het verhaal “op niets” en de woordvoerder van Poetin sprak zelfs over “fake news”.

Sowieso zou het uitschakelen van de burgemeester van een Europese hoofdstad geïnterpreteerd worden als een oorlogsdaad. Zoiets lijkt dan ook onwaarschijnlijk.

Het is evenwel niet de eerste keer dat Rusland genoemd wordt in een dergelijk dossier. Zo worden agenten van de Russische geheime dienst er ook van beschuldigd achter de vergiftiging te zitten van de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia, in het Britse Salisbury in 2018. Ook in dat dossier ontkent Rusland alle betrokkenheid.

Cyberaanval

En dan is er nog de massale cyberaanval op Estland in 2007. Die was gericht op onder meer het parlement, banken en kranten en kwam er midden in een discussie van het land met Rusland over het weghalen van een controversieel oorlogsmonument in Tallinn. Estland wees meteen naar Moskou als schuldige, maar Rusland ontkende ook deze beschuldigingen categoriek.

Lees ook: Eva Fastag (103), de Joodse typiste van Kazerne Dossin: “Ik stuurde hen zonder het te weten richting de dood” (+)

Bekijk ook:

Rusland in de ban van mysterieuze zwangerschap tienermeisje



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.