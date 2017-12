Burgemeester parkeert met invalidenkaart van overleden vrouw EB

14u14

Bron: ANP 0 RV Burgemeester Darlene Bradley van Davenport. De Amerikaanse politie heeft een burgemeester van een plaats in de staat Florida gearresteerd die gebruik maakte van een parkeerkaart van een overleden gehandicapte vrouw. Daarmee stond zij op parkeerplaatsen waar ze normaal niet mag staan.

Het gaat om burgemeester Darlene Bradley van Davenport, ten zuidwesten van Orlando, aldus Amerikaanse media. De politie kreeg informatie van getuigen en besloot haar te volgen. Zo werd op video vastgelegd dat Bradley haar auto voor de deur van het stadhuis op een invalidenparkeerplaats neerzet waarna ze naar binnen wandelt.

Uit onderzoek bleek dat ze de invalidenkaart van een vrouw gebruikte die al in 2012 was overleden. De politie heeft haar in staat van beschuldiging gesteld vanwege onder andere misbruik van de identiteit van een overleden persoon. Ze is inmiddels op borgtocht vrij.