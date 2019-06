Burgemeester Parijs verbiedt parkeren van elektrische steps op voetpad en wil dat snelheid naar beneden gaat TT

06 juni 2019

18u14

Bron: Belga 1 De Parijse burgemeester Anne Hidalgo (PS) heeft een parkeerverbod aangekondigd voor elektrische steps op de voetpaden van de Franse hoofdstad, en heeft de operatoren van de deelsteps gevraagd om de snelheid ervan te beperken. Zij hoopt dat deze en andere maatregelen "vanaf begin juli" van kracht kunnen gaan.

De steps "zullen moeten parkeren op de parkeerplaatsen op de straat, die al worden gebruikt door gemotoriseerde tweewielers en auto's", zei Hidalgo tijdens een persconferentie. De stad stelde exploitanten ook voor om de snelheid van de tweewielers terug te brengen tot 20 kilometer per uur in heel Parijs, en zelfs 8 kilometer in voetgangerszones. Hidalgo voegde toe dat er een verbod op de voertuigen in "alle parken en tuinen" van de stad zal komen, en dat men het dragen van een helm zal aanraden.

De elektrische deelsteps deden een jaar geleden hun intrede in de Franse hoofdstad, en zijn intussen met meer dan 20.000. Een regelgevend kader bestaat er echter nog niet. Net als Bordeaux, Lyon en Straatsburg wacht Parijs de goedkeuring af van een kaderwet over mobiliteit, die het parlement momenteel bespreekt. Die wet zal steden toelaten om nieuwe deelsystemen voor vervoersmiddelen, zoals fietsen, Segways en elektrische steps, te reguleren.

In afwachting van de goedkeuring vroeg Hidalgo aan de operatoren om "hun vloot niet uit te breiden". Hoewel er geen officiële cijfers bestaan over het aantal ongevallen in Parijs met elektrische steps waarbij voetgangers betrokken waren, haalden ze de afgelopen tijd verschillende keren de kranten.

Ook bij ons duiken de elektrische steps op in steeds meer steden, en komen er af en toe klachten over de ‘wildgroei’ ervan op de voetpaden.