Burgemeester over schutter Christchurch: “Ik heb geen idee hoe hij heet”



AW

08 juli 2019

17u54

Bron: The Guardian 0 De burgemeester van Christchurch, Lianne Dalziel, weigert de naam van Brenton Tarrant te onthouden. De 28-jarige Australiër pleegde op 15 maart aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en doodde 51 personen. Volgens Dalziel is vergeven en vergeten cruciaal om te herstellen van de gruweldaad.

Lianne Dalziel benadrukte tijdens een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk dat het essentieel is dat de moslims in Christchurch de 28-jarige schutter vergeven. Dat zou de tweede grootste stad van Nieuw-Zeeland na de aanslagen, een stuk veiliger en sterker moeten maken.



Verder nog zullen zijzelf en de inwoners van haar stad de naam ‘Brenton Tarrant’ nooit meer in hun mond nemen. “Waarom zou ik hem geven wat hij wil? Hij snakt naar aandacht”, legt ze uit. “Ik heb geen idee hoe hij heet.”



Vergeten in Nieuw-Zeeland

Daarmee treedt ze Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, bij. Die verkondigde vlak na de aanslagen dat ze de naam van de schutter nooit of te nimmer zou vermelden. Ook Nieuw-Zeelandse media noemen de schutter nooit bij naam, tenzij het echt niet anders gaat.



Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de stad Christchurch. Hij maakte in totaal 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten.

