Burgemeester Nogales wil “dodelijke” prikkeldraad aan Amerikaanse grens met Mexico weer weg

08 februari 2019

Donald Trump krijgt nog altijd geen 5 miljard euro voor zijn fel gecontesteerde muur, maar hij stuurde wel al extra militair personeel om onder meer scheermesdraad aan te brengen op de Amerikaanse grens met Mexico. Ook in de gemeente Nogales (Arizona), waar de burgemeester het volgens hem "dodelijke" stalen prikkeldraad weer wil laten weghalen.

Nogales is een grensgemeente in de Amerikaanse staat Arizona met meer dan 20.000 inwoners. Een van hen is de 68-jarige Sherrie Nixon, die heel verdrietig was toen ze de zes nieuwe prikkeldraadlagen zag opduiken aan de grens met het Mexicaanse dorp dat ook de naam Nogales draagt. Het gaat om concertina of Dannert draad, een soort van scheermesdraad - scherper dan prikkeldraad - uitbreidbaar als een harmonica.

“Ze maken van onze gemeente een militaire basis. Het lijkt wel de frontlinie van een soort oorlogsgebied”, zei Nixon tijdens de gemeenteraad van Nogales woensdagavond. “Neem alsjeblieft een duidelijke positie in en laat ze tenminste het scheermesdraad weer wegnemen. Het is publieke overlast, en dodelijk.” De gemeenteraad keurde even later unaniem een besluit daartoe goed en vraagt aan de federale overheid ook om het stalen gevaarte weer af te breken en om geen militair geweld of legertactieken te gebruiken in hun gemeente.

“Dit laten we niet toe in Nogales”, zei de Democratische burgemeester Arturo Garino op een meeting die gestreamd werd op het internet. “We hebben hier kinderen die er vlakbij wonen, op amper drie meter.” Garino is zelfs bereid om een proces tegen de federale overheid aan te spannen.

Aan de zuidelijke grens zijn er momenteel meer dan 6.500 militaire personeelsleden actief. President vindt dat noodzakelijk omdat de grens volgens hem in een “wetteloze staat” verkeert en migranten uit Midden-Amerika wil buitenhouden. De Amerikaanse Defensie liet weten dat het al meer dan 113 km prikkeldraad heeft aangebracht op de 3.219 km lange grens met Mexico en dat er nog eens 258 km draad op de planning staat.