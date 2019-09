Burgemeester noemt reactie extreemrechts op steekpartij Frankrijk “een schande” TT

01 september 2019

13u28

Bron: Belga 1 De burgemeester van Villeurbanne, een voorstad van Lyon, heeft de reactie van extreemrechts na de steekpartij in de stad "een schande" genoemd. Burgemeester Jean-Paul Bret verwijt extreemrechts dat het "uit een dramatische gebeurtenis profijt probeert te halen".

Kort nadat gisterenavond was gebleken dat de dader van de steekpartij een Afghaan van 33 jaar was, begon onder anderen de voorzitter van de extreemrechtse Rassemblement National, Marine Le Pen, over de "laksheid van het migratiebeleid" van Frankrijk. Volgens Le Pen bedreigt die de veiligheid van de Fransen.

"Het is de klassieke reactie van extreemrechts, dat uit een dramatische gebeurtenis profijt probeert te halen. Het is weinig eervol om deze uitspraken te doen, en zich op een schandelijke manier te storten op wat vreselijke feiten zijn", reageerde Bret op RTL.

"Deze vreselijke feiten kunnen niet op één hoop gegooid worden met het migratiebeleid dat op landelijk niveau kan gevoerd worden", zegt Bret, een socialist. "Ik ben geen fan van de regering, maar je moet redelijk kunnen blijven."

"Het is normaal dat er in dit land asielzoekers zijn. De situatie van de verdachte linken aan de misdaad, voor de winst, dat blijft iets zeer schaamtelijk", zei hij.

Over het motief van de verdachte van de steekpartij, waarbij één dode en acht gewonden vielen, blijft onduidelijkheid bestaan. De politie zegt dat hij niet veel praat en warrig klinkt.