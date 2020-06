Burgemeester New York wil woorden ‘Black Lives Matter’ in gigantische letters voor Trump Tower laten schilderen TTR

26 juni 2020

08u51

Bron: New York Times 0 De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft een nieuwe vete met de Amerikaanse president Donald Trump in gang gezet. Hij wil - tot groot ongenoegen van Trump - de woorden ‘Black Lives Matter’ in gigantische letters recht voor de Trump Tower laten schilderen.

De reusachtige letters worden naar verwachting de komende week geschilderd op Fifth Avenue, tussen de 56th en 57th Street, volgens het stadsbestuur. Dat is recht voor de Trump Tower. De president uitte meteen zijn ongenoegen op Twitter.

“Hoorde dat burgemeester Bill de Blasio de befaamde en prachtige Fifth Avenue, precies voor Trump Tower en Tiffany wil beschilderen met een groot geel Black Lives Matter teken. ‘Pigs in a Blanket (Worstebroodjes), bak ze als spek!’, oftewel dood de politie, is de leus die zij roepen. De New Yorkse politie is woest!”, reageerde Trump op Twitter. Aanhangers van de Black Lives Matter-beweging reageerden dat ‘pigs in a blanket’ allang geen actuele leuze meer is.

Told that @NYCMayor Bill de Blasio wants to paint the fabled & beautiful Fifth Avenue, right in front of Trump Tower/Tiffany, with a big yellow Black Lives Matter sign. “Pigs in a Blanket, Fry ‘Em Like Bacon”, referring to killing Police, is their chant. NYC Police are furious! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Duidelijk signaal

De actie van de Blasio doet denken aan het initiatief van Muriel Bowser, de burgemeester van Washington, DC. Ze liet de naam van een straat nabij het Witte Huis veranderen naar ‘Black Lives Matter Plaza’ en liet de slogan in gigantische gele letters schilderen op de straat die richting het Witte Huis loopt. Daarmee zet ze zich af tegen president Trumps militaristische reactie op de protesten in de VS wegens buitensporig politiegeweld.

De woordvoerder van burgemeester de Blasio noemt Trump een “schande voor de waarden die wij hier in New York koesteren”. “Iedere keer als hij voet wil zetten in de plaats die hij zijn thuis noemt, moet hij eraan worden herinnerd dat zwarte levens ertoe doen”, zegt ze.