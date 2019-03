Burgemeester New York wil kustlijn Manhattan 150 meter opschuiven om stad te beschermen tegen klimaatopwarming en superstormen TT

14 maart 2019

17u29

Bron: ANP, New York Magazine 2 Burgemeester Bill de Blasio van New York wil 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) uittrekken voor het uitbreiden van de zuidoostpunt van Manhattan. In een artikel in New York Magazine legt De Blasio uit dat het nieuwe land hoger komt te liggen dan de huidige kustlijn.

Met de maatregel hoopt De Blasio Manhattan beter te kunnen beschermen tegen overstromingen. Deskundigen verwachten dat de risico's op overstromingen groter worden door het stijgen van de temperaturen. “We debatteren niet over de wereldwijde klimaatopwarming in New York”, zegt De Blasio. “Niet meer. De enige vraag die er nog is, is waar we de dammen gaan bouwen die ons moeten beschermen tegen de stijgende zeeën en de onvermijdelijke volgende storm. (...) Dit is een nationale noodtoestand, maar er is geen nationaal beleid”, verwijst de burgemeester nog naar de Amerikaanse regering.

In het gebied werken ongeveer 500.000 mensen, 90.000 mensen wonen er en er komen heel wat metrolijnen samen. “Dit wordt een van de meest complexe uitdagingen die onze stad ooit heeft moeten nemen”, denkt De Blasio. “Ze zullen de vorm van Manhattan letterlijk veranderen.”

Hogere bermen, nieuwe keermuren en extra land

In het zuiden van Manhattan zullen de bermen verhoogd worden zodat ze als dammen dienen in het geval van een storm. Ook komen er nieuwe keermuren. Maar de werken zullen vooral ingrijpend zijn in South Street Seaport en het financieel district in de oosthoek van Manhattan. In 2012 liep dit gebied, dat maar 2,4 meter boven de zeespiegel ligt, onder water door toedoen van de orkaan Sandy. Daardoor ontstond voor miljarden aan schade. 17.000 huizen werden verwoest of raakten beschadigd, 44 New Yorkers kwamen om het leven.

Bedoeling is voor het gebied nieuw land te bouwen en de kustlijn meer dan 150 meter op te schuiven. Dat nieuwe land zal hoger liggen dan de huidige kustlijn.