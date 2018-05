Burgemeester New York wil dat NYPD niet langer openbare jointrokers arresteert jv

22 mei 2018

14u11

Bron: The Guardian, CNN, Huffington Post 3 "Hou op met mensen de arresteren die op straat een jointje roken." Dat is de boodschap van de Democratische burgemeester van New York, Bill de Blasio, aan de NYPD. Eerder al had de officier van justitie van de Big Apple, Cyrus Vance, aangekondigd laagcriminele marihuanagevallen vanaf 1 augustus niet langer te vervolgen.

Bill de Blasio gaat er al langer prat op komaf te zullen maken met onnodige arrestaties en rassenongelijkheid in de beteugeling van marihuanagebruik. Nu heeft de burgemeester de politie van New York ook echt gevraagd om wie in het openbaar een jointje rookt, niet langer aan te houden maar een bekeuring te geven. Volgens de huidige wetgeving kan het bezit van kleine hoeveelheden wiet je in New York op een boete te staan komen, maar betrapt worden op marihuana roken in het openbaar betekent er meestal vervolging. Vorig jaar waren er 5.505 aanhoudingen in Manhattan, met een disproportioneel aantal (86%) zwarte burgers tussen de arrestanten. Zwarten hebben er maar liefst vijftien keer meer kans opgepakt te worden dan blanken.

De NYPD was al gestart met een werkgroep om hun aanpak van wietgebruik te evalueren. Binnen de dertig dagen moet daarvan verslag worden uitgebracht bij de burgemeester. De oproep van de Blasio zal nu ongetwijfeld invloed hebben op dat rapport. De Blasio kan niet zomaar zelf het beleid van de NYPD rond roken in het openbaar wijzigen en eventuele definitieve veranderingen kunnen pas ten vroegste in voege treden aan het eind van de zomer.

Analisten zien in de oproep van de Blasio opnieuw een stap richting legalisering van marihuana voor recreatief gebruik in New York, zoals dat het geval is in de Amerikaanse staten Californië en Alaska. Actrice Cynthia Nixon (52) - Miranda Hobbes uit Sex and the City - is kandidate om gouverneur van New York te worden en maakte van de raciale ongelijkheid in het aantal wietgerelateerde arrestaties een speerpunt. Ze zei daarover: "Voor blanken is het gebruik van marihuana in de praktijk al langer legaal. Is het nu niet eens tijd om het ook voor alle anderen te legaliseren?"