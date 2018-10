Burgemeester New York strijdvaardig: "Trump moet geld dat hij de stad schuldig is terugbetalen" Redactie

04 oktober 2018

05u00

Bron: AD 0 Burgemeester Bill de Blasio van New York gaat achter het te weinig betaalde belastinggeld van Donald Trump aan. Dat zei hij in een reactie op de berichten van belastingfraude van de Amerikaanse president. "Trump zal al het geld dat hij New York schuldig is, moeten terugbetalen", aldus de burgemeester.

Gisteren maakte The New York Times bekend dat het Trump-imperium is gebouwd op honderden miljoenen die hem via schimmige constructies door zijn vader zijn geschonken. Hij zou het geld hebben gekregen als lening, maar er nooit iets van hebben terugbetaald. In totaal zou hij 475 miljoen aan erfbelasting hebben moeten betalen, maar via handige trucs betaalde hij uiteindelijk slechts 43 miljoen.



De vraag is of de belastingdienst nog veel kan met de beschuldigingen: de meeste zaken zijn al lang verjaard. Toch wil De Blasio proberen het te weinig betaalde belastinggeld aan New York, waar Trump al die jaren woonachtig was, alsnog te innen. "Er is sprake van ernstige overtredingen, waarvoor de stad New York sancties kan opleggen."

Rake tweet

Ook de financiële afdeling van de staat New York zegt een onderzoek te zullen instellen. Burgemeester De Blasio stuurde via Twitter ook meteen een rake boodschap de wereld in: "Amerika heeft onvoldoende geld voor veteranen, kinderen en ouderen omdat rijke mensen zoals jij, @RealDonaldTrump knoeien met de belasting."

America doesn't have enough money for veterans, kids + seniors because of rich people who cheat on their taxes like you @RealDonaldTrump. Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link

The City of New York is looking to recoup any money that @realDonaldTrump owes the people of New York City. Period. pic.twitter.com/Nrz1LEHuRQ Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link