Burgemeester New York belooft onderzoek naar agenten die op betogers inrijden HLA TT

31 mei 2020

19u08

Bron: Insider, Global News, Reuters 28 Bill de Blasio, de burgemeester van New York, heeft een onafhankelijk onderzoek beloofd naar de agenten die bij een betoging gisteren op een groep burgers is ingereden met hun politieauto. De Blasio wees er tijdens een persconferentie op dat de situatie voor de agenten “bijzonder gevaarlijk was” en ze mogelijk daarom op die manier reageerden. Toch hoopt hij “beelden als deze nooit meer te moeten zien”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De beelden werden gisteren in de vooravond gefilmd door een buurtbewoner in het stadsdeel Brooklyn, toen er honderden boze burgers op straat kwamen om te betogen tegen het politiegeweld in de VS. In verschillende steden in de VS liep het protest uit de hand, met zware rellen, heel wat gewonden en zelfs twee doden tot gevolg.

Ook in New York verhitte de situatie dus danig. Te zien is hoe omstaanders een SUV-politievoertuig met een plastic hek verhinderen verder te rijden, waarna er met voorwerpen naar de auto gegooid wordt. Een tweede politieauto komt te hulp naast de eerste auto, en duwt de demonstranten langzaam aan de kant. Op dat moment rijdt ook de eerste politieauto plots vooruit, maar aan een hogere snelheid waardoor een tiental mensen op de grond wordt gekatapulteerd.

Het is op dit moment niet bekend of er gewonden vielen, maar volgens Democratisch parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez hadden er doden kunnen vallen. Zij riep op Twitter op de agenten voor het gerecht te brengen. “Met SUV’s inrijden op groepen mensen zou nooit ofte nooit genormaliseerd mogen worden. Wie het ook doet, en waarom het ook zou moeten gebeuren. De situatie moet snel kalmeren, liefst nu. We kunnen ons niet laten vervallen in de chaos van geweld.” In de stad werden 340 mensen opgepakt, minstens 33 agenten raakten gewond.

“Ik wou dat ze dit niet hadden gedaan”

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, noemde het incident in eerste instantie tijdens een radio-interview “verontrustend”, maar suggereerde dat de schuld bij de betogers lag omdat zijn de wagens “omsingelden”. "De video was schokkend, en ik wou dat de agenten dit niet hadden gedaan. Maar ik heb ook begrepen dat zij niet begonnen zijn. De situatie begon doordat een groep demonstranten een politievoertuig omsingelde en aanviel. Als ze gewoon uit de weg waren gegaan en geen poging hadden ondernomen dat voertuig te omsingelen, zouden we hier niet over spreken.”

Ook op een persconferentie vandaag zei De Blasio dat hij “een agent dit nooit meer wil zien doen”, maar ook dat “dit een bijzonder gevaarlijke situatie was”. Wel beloofde hij een onderzoek naar het incident, al benadrukte hij dat “de overgrote meerderheid van de agenten hun job correct uitvoeren. Een aanval op een agent is een aanval op ons allemaal. Maar ook een aanval op een onschuldige demonstranten door een agent is een aanval op ons allemaal.”

Denk eraan dat er altijd twee kanten zijn. De politie bevindt zich vaak in een onmogelijke situatie Gouverneur van New York Andrew Cuomo

“Er zijn altijd twee kanten”

Ook de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, weigerde de schuld expliciet bij de agenten te leggen. “Ik ga de situatie niet beoordelen op basis van enkel de video. Op basis van de beelden, vind ik dit onuitlegbaar, maar misschien is er wel een uitleg. Denk eraan dat er altijd twee kanten zijn. De politie bevindt zich vaak in een onmogelijke situatie. Maar hun gedrag staat boven alles.”

Het staatsministerie van Justitie beloofde eveneens een onderzoek naar alle gevallen van mogelijk politiegeweld de afgelopen dagen. Op internet circuleren inmiddels talloze filmpjes van charges uitgevoerd door de politie in diverse grote steden bij protesten. Demonstranten worden hardhandig tegen de grond gewerkt en bespoten met pepperspray.

Geen avondklok of nationale garde

De Blasio is voorlopig niet van plan de avondklok in zijn stad in te stellen. "Dit is een plek met een sterke traditie van vredevol protest. We vinden onze weg in deze complexe stad. Afgelopen nacht was niet perfect, maar er is niemand omgekomen. Er is dus geen plan voor een avondklok.” Ook de nationale garde wil De Blasio liever niet inzetten, aangezien de militairen volgens de burgemeester “niet weten hoe ze met de realiteiten van het straatleven in New York” moeten omgaan.

Voor zover bekend zijn er in de hele VS tot nu toe twee doden gevallen bij de rellen. Duizenden mensen gingen de straat op om te demonstreren vanwege de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd na zijn arrestatie door de politie in Minneapolis. Een persoon raakte dodelijk gewond in Indianapolis door een kogel, maar het is niet bekend wie die afvuurde. De politie verklaarde dat er geen schoten door het korps in de stad waren gelost. In Minneapolis werd een man doodgeschoten toen hij volgens de politie bezig was met het plunderen van een winkel. De winkeleigenaar zou hem hebben neergeschoten.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.



NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Lees ook:

Wie zijn slachtoffer George Floyd en agent Derek Chauvin? Ze werkten ooit allebei voor dezelfde nachtclub(+)

Politiegeweld in de VS: zijn zwarte mensen vaker slachtoffer?(+)