Burgemeester New Orleans verontschuldigt zich voor lynchpartij op Italiaanse immigranten in 1891 TT

01 april 2019

08u47

Bron: BBC, The Guardian 0 De Amerikaanse stad New Orleans heeft aangekondigd dat het 130 jaar na een massale lynchpartij op elf Italiaanse immigranten verontschuldigingen zal aanbieden. Het gaat om de grootste lynchpartij uit de Amerikaanse geschiedenis.

Burgemeester LaToya Cantrell van de zuidelijke Amerikaanse stad zal op 12 april haar verontschuldigingen aanbieden aan de nabestaanden van de slachtoffers en aan de Italiaanse gemeenschap van New Orleans.

De elf Italiaanse immigranten maakten deel uit van een groep die in 1890 was beschuldigd van de moord op een politiecommissaris. Die werd op straat overvallen door vier mannen en wees Italianen aan als de schuldigen, voor hij aan zijn verwondingen overleed. Honderden van de toen 3.000 Italiaanse immigranten in New Orleans werden opgepakt en ondervraagd. Negentien Italianen werden beschuldigd, negen van hen moesten voor het gerecht verschijnen.

Uiteindelijk werd er niemand veroordeeld. Zes mannen werden vrijgesproken, over drie anderen kon de jury niet tot een oordeel komen.

Ontevreden over het verdict trok een menigte boze inwoners na de uitspraak naar de gevangenis, waar ze elf van de Italianen uit hun cel haalde en achtervolgde door de straten van de stad. “Als de wet geen macht heeft, worden de rechten die het volk aan de wet geeft teruggenomen door het volk, en heeft het volk het recht te doen wat de rechtbank heeft nagelaten”, zou een van de leiders van het protest verklaard hebben.

Negen Italianen werden door de menigte doodgeschoten, twee anderen werden opgehangen. De Amerikaanse overheid betaalde in 1892 25.000 dollar schadevergoeding aan de nabestaanden.

Later onderzoek bracht aan het licht dat de moord op de elf mannen gebeurde “met de oogluikende toelating van de lokale autoriteiten van New Orleans”. De slachtpartij had ook diplomatieke gevolgen, met de Italianen die hun ambassade in de VS sloten uit protest. Omgekeerd ging ook de Amerikaanse ambassade in Italië enige tijd dicht.

Vandaag hopen belangenverenigingen van Italiaanse immigranten en hun nazaten vooral dat verontschuldigingen kunnen bijdragen tot meer erkenning en een groter historisch besef. “Niemand denkt bij lynchpartijen aan Italianen”, aldus John Fratta, van de Order of the Sons of Italy aan de BBC.

Meer over New Orleans