Burgemeester Nashville stapt op na diefstal 10.000 dollar voor affaire met bodyguard, "maar haar politiefoto is best oké" Joeri Vlemings

07 maart 2018

10u17

Bron: Fox News 0 Twee jaar lang had de getrouwde burgemeester van Nashville, Megan Barry (54), een affaire met haar bodyguard, Robert Forrest. Barry misbruikte meer dan 10.000 dollar aan overheidsgeld onder meer als reiskosten en verloning voor Forrests overuren. Ze pleitte gisteren schuldig aan diefstal en stapte op. Opvallend: haar zogenaamde mugshot krijgt veel bijval in de VS.

Megan Barry heeft zich zwaar in nesten gewerkt, "maar haar mugshot mag er tenminste best wel wezen", schrijft Fox News. De fotogenieke burgemeester van Nashville, hoofdstad in het rijk van de countrymuziek, moest gisteren op de foto bij de politie, omdat ze aangeklaagd werd voor diefstal van omgerekend meer dan 8.000 euro aan overheidsgeld. De centen gingen illegaal naar overuren voor haar bodyguard en minnaar Robert Forrest. Ze pleitte schuldig en diende haar ontslag in als burgemeester. Barry zal de stad 11.000 dollar (8.860 euro) terugbetalen en kreeg drie jaar voorwaardelijk. Ze bedankte de rechter: "Ik waardeer u".

In september 2015 werd Megan Barry, een rijzende ster bij de Democraten, burgemeester van Nashville. Maar haar verhouding met Forrest, hoofd van haar stedelijke veiligheidsdienst, gooide roet in het eten. Ook Forrest zelf stond gisteren overigens terecht voor diefstal. Hij kreeg eveneens drie jaar voorwaardelijk en moet 45.000 dollar terugbetalen aan de stad Nashville. Hij diende zijn ontslag in.

Partijgenoot David Briley volgt Barry op als burgemeester. Barry is de eerste burgemeester in een eeuw tijd die vroegtijdig opstapt. Ze bekende haar affaire met Forrest, die begon in de lente van 2016, op 31 januari van dit jaar. Ze wilde aanvankelijk in functie blijven. "God zal mij vergeven, dat weet ik, maar Nashville moet dat niet doen", zei ze toen. Barry beweerde ook dat de affaire intussen achter haar lag.

Er kwam een onderzoek van en daaruit bleek dat er naakt- en semi-naaktfoto's van een vrouw op Forrests gsm stonden, gemaakt tijdens de werkuren. Barry verkondigde daarover dat, als zij het was op de foto's, die zonder haar medeweten of instemming geschoten waren. Na het uitbreken van het schandaal steunde de wederhelft van Barry zijn vrouw op Twitter. Ook Forrest was getrouwd, maar zijn vrouw vroeg de scheiding aan.

Dat Barry blijkbaar mooi op haar mugshot staat, doet denken aan Jeremy Meeks, een zwaardere crimineel, die wereldberoemd werd met zijn arrestatiefoto.