Burgemeester na dodelijk drama in Nederlandse speeltuin: “Bijzonder ernstig incident met enorme impact” Jon van Schilt en Marcia Nieuwenhuis

25 augustus 2019

09u55

Bron: AD.nl, ANP 4 De burgemeester van het Nederlandse Assen Marco Out, die gisteren langdurig aanwezig was op de plek van het ernstige voorval in een speeltuin, spreekt van een “bijzonder ernstig incident met een enorme impact voor alle betrokkenen”. Mensen hebben nu volgens hem nog het meest last van “de wildste speculaties”. Intussen wordt volop uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies in de speeltuin is gebeurd.

Als gevolg van een ernstige mishandeling is gisteren een man overleden in een woonwijk in Assen. Vijf omwonenden zijn opgepakt. Volgens de Nederlandse politie waren de vijf op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict. De identiteit van de overleden man is nog niet bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de vijf mensen die werden ingerekend.

Hulp

Door het mooie weer zaten gisteren veel omwonenden buiten, waardoor de kans groot is dat veel mensen iets hebben meekregen van het gewelddadige incident.



De burgemeester kondigde professionele hulp aan voor alle betrokkenen. “De impact is enorm. Er is iemand om het leven gebracht en er zijn vijf mensen opgepakt. Dat doet veel in een anders zo rustige buurt. Daarom en omdat mensen nog met veel vragen zitten, bieden we hulp aan. Die wordt de komende uren verder uitgebouwd. Daar zetten we een heel team van professionals op.”

De politie is vandaag alvast zichtbaarder aanwezig in de woonwijk. “We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen leven bij de bewoners”, klinkt het ook bij een woordvoerster van de politie. Ook de gemeente is met welzijnswerkers actief in de wijk. “Wij bieden ondersteuning aan de wijkbewoners en peilen wat de gevoelens zijn.”

Verschillende versies

De Assense burgervader heeft ook gehoord van een kinderfeestje, van een zedenmisdrijf met een vierjarig meisje en van de mogelijke eigenrichting. “Maar ik heb ook andere versies gehoord. Mensen vullen gebeurtenissen snel zelf in. Daarom is het goed dat de politie de zaak onderzoekt en de feiten vaststelt.’’

Out benadrukt: “Wat mensen vooral heel erg lastig vinden is dat de wildste speculaties voorbij komen over wat er nu gebeurd zou zijn. Laat eerst duidelijk worden wat er precies gebeurd is, voordat iedereen er conclusies aan verbindt.’’

“Klootzak”

Een buurtbewoner, die pal aan de speeltuin woont, heeft zijn oordeel alvast al klaar: “Die mannen zijn opgepakt omdat ze een kind wilden beschermen. Die klootzak die daar ligt’’, zegt hij wijzend naar het door de politie opgetrokken scherm, “die had een kogel moeten krijgen.’’

Out: “Her en der lees ik de wildste speculaties over wat er precies is gebeurd. Er wordt door de politie hard aan gewerkt om hierover duidelijkheid te kunnen geven. Het enige juiste is volgens mij om die uitkomst af te wachten.’’