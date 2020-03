Burgemeester Moskou: “Rusland heeft geen duidelijk beeld van omvang corona-epidemie” Belga

24 maart 2020

17u50 1 Rusland heeft geen duidelijk beeld van de omvang van het aantal besmettingen in het land en zou de maatregelen tegen het coronavirus moeten opvoeren. Dat meldt Sergej Sobjanin, burgemeester van Moskou.

“Het probleem is dat het aantal tests erg laag is en dat niemand een duidelijk beeld heeft van de realiteit in Rusland en de wereld”, aldus Sobjanin, die ook aan het hoofd staat van de anticoronavirus-werkgroep in de Russische Veiligheidsraad.

Niet alle gebieden begrijpen de ernst van de situatie Sergej Sobjanin

Sobjanin wil dat de Russische regio's hun anticoronavirusmaatregelen opvoeren als zij geen hoog aantal besmettingen willen hebben. “Niet alle gebieden begrijpen de ernst van de situatie”, gaat de burgemeester voort. “Ongeacht of ze zieke mensen hebben of niet, ze zouden zich allemaal klaar moeten maken.”

Strenge maatregelen in Moskou

Tot nu was het aantal geïdentificeerde gevallen in Rusland (495) erg laag in vergelijking met West-Europa. Volgens Sobjanin ligt het werkelijk aantal mensen dat besmet is met het coronavirus aanzienlijk hoger dan de officiële cijfers aangeven.

De burgemeester van Moskou heeft in zijn stad de strengste maatregelen genomen: de quarantaine van reizigers, de beperking van openbare bijeenkomsten en de sluiting van scholen en uitgaansgelegenheden. Sobjanin vroeg ook aan alle 65-plussers om thuis te blijven. Hij wil bovendien reizigers uit het buitenland identificeren.

Poetin: uitbraak onder controle

Poetin daarentegen heeft herhaaldelijk gezegd dat de uitbraak van het coronavirus onder controle is. Rusland heeft geleidelijk aan de beperkingen aangescherpt, culturele en sportevenementen stopgezet en scholen en fitnessclubs gesloten. In tegenstelling tot veel andere landen in Azië en Europa heeft de nationale regering echter niet opgeroepen om binnen te blijven.