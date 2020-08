Burgemeester Minneapolis roept hulp nationale garde in na rellen en plunderingen KVE

27 augustus 2020

08u35

Bron: ANP 2 De burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis, Jacob Frey, heeft de hulp van de nationale garde ingeroepen om de orde te herstellen. Hij deed dit nadat een schietincident waarbij de politie was betrokken had geleid tot rellen en plunderingen. Lokale media melden dat Frey ook een avondklok instelde.

De politie wilde een man inrekenen die werd verdacht van een dodelijke schietpartij in een parkeergarage eerder op de dag. De verdachte van het schietincident sloeg de hand aan zichzelf toen de politie hem naderde. Op straat gonsde het gerucht dat de man door de politie zou zijn doodgeschoten.

Rellen braken daarna uit bij een winkelcentrum, waar ook winkels werden geplunderd. De politie probeerde de relschoppers weg te krijgen met traangasgranaten.



De gouverneur van de staat Minnesota heeft het verzoek van Frey om de nationale garde in te zetten gehonoreerd en heeft toegezegd om politieversterkingen naar Minneapolis te sturen om de lokale politie te ondersteunen. Ook heeft de gouverneur de noodtoestand in de stad uitgeroepen. Minneapolis was ook het toneel van rellen en plunderingen na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in die stad, eind mei.



