Burgemeester Mexico-stad belooft geweld tegen vrouwen uit te roeien IB

10 juli 2019

01u18

Bron: Reuters 2 De eerste vrouwelijke burgemeester van Mexico-stad, Claudia Sheinbaum, heeft gezworen dat ze het geweld tegen vrouwen in haar stad met wortel en tak zal uitroeien en dat ze de straffeloosheid die heerst rond gender-gerelateerde misdaden aan banden zal leggen.

Scheinbaum is deze maand een jaar burgemeester van de Mexicaanse hoofdstad. Geweld tegen vrouwen is een aanhoudend probleem in het conservatief-katholieke Mexico, waar een machistische cultuur heerst.

Tussen januari en mei van dit jaar werden volgens overheidsdata meer dan 1.100 vrouwen vermoord in het land: bij bijna 370 van de vermoorde vrouwen lag hun sekse aan de basis van de moord. Sinds 2012 is ‘femicide’, het doelbewust ombrengen van een vrouw, omdat zij een vrouw is, een officiële misdaad in het land. In Mexico-stad alleen al werden dit jaar al 81 vrouwen vermoord en vonden 13 femicides plaats.

lees verder onder de foto:

Uit een overheidsrapport uit 2018 blijkt dat zo’n 45 procent van alle vrouwen in Mexico te maken heeft gehad met een vorm van mishandeling door een partner: in bijna achttien procent van de gevallen ging het om fysieke mishandeling. “Het doel is niet alleen om er tegen te vechten, maar uiteindelijk om al het geweld uit te roeien”, zei de burgemeester op een event waar de toegang tot justitie voor vrouwen en meisjes in de stad centraal stond.

Maatregelen

Volgens de burgemeester zijn er in de hoofdstad inmiddels al maatregelen genomen om vrouwen te beschermen en daders te vervolgen. Zo werden in alle publieke ministeries vrouwelijke advocaten aan het werk gezet om vrouwen die aangifte komen doen van geweldsdelicten te ondersteunen. Ook hebben de 32 opvangcentra voor vrouwen extra steun gekregen. In dergelijke centra, die ‘Lunas’ (Manen) genoemd worden, kunnen mishandelde vrouwen terecht voor rechtshulp en psychologische steun.

Ook de straffeloosheid die heerst rond geweld tegen vrouwen en femicide, wil Sheinbaum aanpakken. Dit jaar werden er al vijftien processen aangespannen tegen mannen die verdacht worden van femicide, vijf van hen werden veroordeeld. Zes zaken werden geherklasseerd van moord of verdachte zelfmoord naar femicide.

Sheinbaum werd vorig jaar met grote meerderheid verkozen na een verkiezingscampagne rond de beloften om genderongelijkheid en de toenemende criminaliteit aan te pakken. De vrouw, van huis uit wetenschapper, is de tweede vrouwelijke burgemeester van Mexico-stad, nadat Rosario Rubes van 1999 tot 2000 het ambt overnam van Cuauhtemoc Cardenas, die ontslag nam om zich tevergeefs in de strijd om het presidentschap te werpen.