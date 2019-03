Burgemeester Londen dient een klacht in tegen uitbreiding luchthaven Heathrow TVC

11 maart 2019

13u41

Bron: Belga 0 De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft zijn verzet tegen de omstreden uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow kracht bijgezet. Hij diende vandaag een klacht in tegen de plannen om een derde start- en landingsbaan te bouwen. Hij deed dat samen met verschillende arrondissementen van de Britse hoofdstad en de milieuorganisatie Greenpeace.

"Chris Grayling heeft cruciale feiten genegeerd", zo staat in de klacht. Grayling is de Britse minister van Transport die in juni vorig jaar in naam van de regering het licht op groen zette voor de uitbreiding van de grootste luchthaven van Europa. De beslissing werd nadien ook goedgekeurd door het Britse parlement.

De klagers, die vandaag aan het gerechtshof de steun kregen van manifestanten, verwijzen echter naar de impact die de uitbreiding zal hebben op het milieu en de mensen. "De derde piste kan alleen gebouwd worden door duizenden woningen af te breken en het leven van miljoenen Londenaars en inwoners van de omliggende regio luidruchtiger en minder gezond te maken", klonk het. De tegenstanders argumenteren voorts dat het extra vliegverkeer de luchtvervuiling in Londen zal verergeren.

Volgens Greenpeace werden door andere tegenstanders van de uitbreiding nog vier klachten ingediend. De eerste pleidooien zouden binnen een week of twee plaatsvinden.

Net zoals bij elk infrastructuurproject, hebben we ons voorbereid op klachten. We zullen ons standpunt vastbesloten verdedigen Woordvoerster van minister Grayling

Behalve de burgemeester van Londen en Greenpeace, schaarden ook de westelijke arrondissementen Hillingdon, Wandsworth, Hammersmith and Fulham en Richmond upon Thames zich achter de klacht, net als de gemeente Windsor and Maidenhead, ten westen van de hoofdstad.

Met 78 miljoen reizigers per jaar is Heathrow de belangrijkste luchthaven van Europa. Dankzij een derde start- en landingsbaan zou het aantal vluchten per jaar kunnen toenemen van 480.000 naar 740.000, goed voor tot 130 miljoen passagiers. De bouw van die piste en bijbehorende terminals zou 14 miljard pond (16,3 miljard euro) kosten, te betalen door de private luchthavenuitbater.

Over de uitbreiding van de Londense luchthavens - er zijn er vijf - wordt al tientallen jaren gediscussieerd. Een woordvoerster van minister Grayling benadrukt het economisch belang van de uitbreiding. "Net zoals bij elk infrastructuurproject, hebben we ons voorbereid op klachten. We zullen ons standpunt vastbesloten verdedigen.”