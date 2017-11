Burgemeester Lesbos luidt alarmbel: "Toestand vluchtelingenkampen is explosief" ep

Agenten houden toezicht wanneer migranten aan boord van een ferry gaan in de haven van Mytilini. Uit protest tegen de dramatische toestand in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos, heeft burgemeester Spyros Galinos opgeroepen tot een algemene staking. Hij wil dat alle ondernemingen en overheidsinstanties komende maandag de deuren dicht houden.

In de buurt van Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, worden in twee kampen ongeveer 8.300 migranten en vluchtelingen samengeperst. Dat aantal is een drievoud van de eigenlijke capaciteit van de vluchtelingenkampen.

Galinos waarschuwt vandaag in de media dat de toestand erg explosief is. Hij wijst er ook op dat het aantal migranten dat de Egeïsche Zee probeert over te steken opnieuw toeneemt. Zo hebben volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in juli, augustus en september 10.714 mensen de oversteek van Turkije naar Griekenland gemaakt. Dat is ruim een kwart meer dan in dezelfde periode in 2016.

De grote toestroom van vluchtelingen op de Griekse eilanden werd in april vorig jaar teruggedrongen met het Turks-Europese vluchtelingenakkoord. Door dat akkoord kunnen alle migranten, die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen en geen asiel krijgen, teruggestuurd worden. Maar door de komst van nieuwe migranten en de achterstand bij het verwerken van de asielaanvragen, zitten steeds meer mensen vast op de Griekse eilanden.

