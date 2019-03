Burgemeester Le Havre stuurt gehuwde vrouw naaktfoto's en stapt op mvdb

14u09 0 De burgemeester van Le Havre heeft donderdagavond aangekondigd op te stappen. Een gehuwde vrouw beschuldigt Luc Lemonnier (50) ervan naaktfoto's te hebben gestuurd . De burgervader van de Normandische havenstad doet een stap opzij en wil zo zijn gezin beschermen.

Lemonnier kwam aan de macht ter vervanging van Edouard Philippe, die in mei 2017 na de verkiezing van Emmanuel Macron tot president, werd aangesteld als de nieuwe Franse premier. De vader van vier kinderen wordt gezien als een vertrouweling van Philippe. Beiden zijn oud-leden van Les Républicains, de rechtse partij van voormalig president Nicolas Sarkozy.

De burgervader diende in juni 2018 een klacht wegens laster in tegen de betrokken vrouw. Deze had verschillende gemeenteraadsleden foto’s met daarop een poedelnaakte Lemonnier gestuurd. Ze verklaarde dat Lemonnier ongevraagd de foto’s twee jaar daarvoor had gestuurd. De klacht van Lemonnier bleef zonder gevolg.

De vrouw gaf onlangs op de Franse radio onherkenbaar een interview waarin ze nogmaals bevestigde dat de burgemeester haar de foto’s had gemaild. Ze stelde nooit te hebben open gestaan voor een buitenechtelijke relatie. Ze is al meer dan twintig jaar gehuwd en is moeder van verschillende kinderen. Ze overwoog zelf een klacht tegen de politicus, maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Ze stuurde de foto’s naar de gemeenteraadsleden om zijn gedrag aan te kaarten.

Volgens de advocaat van Lemonnier strookt wat de vrouw zegt niet met de realiteit. De raadsman zegt dat zijn cliënt geschokt en gekwetst is door de beweringen. Als er foto’s zijn uitgewisseld, gebeurde dat met instemming van twee volwassenen, aldus nog de advocaat.