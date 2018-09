Burgemeester Lampedusa waarschuwt voor toenemend aantal migranten vanuit Tunesië bvb

02 september 2018

19u12

Bron: Belga 4 Nu de Italiaanse regering haar focus legt op het tegenhouden van grote schepen met migranten die voornamelijk vanuit Libië willen oversteken, vertrekken er steeds meer kleinere vluchtelingenboten vanuit Tunesië. Dat zegt de burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa vandaag in de krant La Repubblica. De meeste schepen die Tunesië verlaten, zetten koers naar Lampedusa.

Burgemeester Salvatore Martello verwijt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, dat hij zich vooral concentreert op schepen als de Diciotti. Die boot had in augustus 190 migranten uit de Middellandse Zee gered, maar werd dagenlang tegengehouden door de Italiaanse regering, die weigerde om de meeste opvarenden aan land te laten gaan. "Intussen blijven migranten toekomen op Lampedusa. En we krijgen geen richtlijnen over hoe we dat moeten aanpakken", stelt Martello. Lampedusa, het meest zuidelijke eiland van Italië, ligt dichter bij Tunesië dan bij het Italiaanse vasteland.

De burgemeester zegt dat de migranten vaak in kleine groepen op het eiland aankomen. Ze maken de oversteek vanuit Tunesië met kleinere bootjes, waarop slechts plaats is voor enkele tientallen mensen. Het opvangcentrum op het eiland is bovendien slechts gedeeltelijk geopend, als gevolg van een brand die zich enkele maanden geleden heeft voorgedaan.

"Salvini is enkel bezorgd over de militaire schepen en de problemen in het noorden. De aankomsten in Lampedusa halen het nieuws niet en kunnen niet worden uitgebuit ten opzichte van de andere Europese regeringen", aldus nog Martello.