Burgemeester Izmir gearresteerd voor betrokkenheid bij poging tot staatsgreep in Turkije KVE

17 december 2019

17u29

Bron: Belga 14 Een burgemeester van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije werd gearresteerd voor zijn vermoedelijke banden met de Gulen-beweging, die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep in 2016 zat. Dat heeft zijn advocaat Umut Koroglu dinsdag meegedeeld.

Het gaat om Burak Oguz van oppositiepartij CHP, die burgemeester is van de stad Izmir. Hij werd maandagavond aangehouden omdat hij lid zou zijn van een netwerk dat gelinkt is aan Fethullah Gülen. Dat is de islamitische geestelijke die in zelfgekozen ballingschap de Verenigde Staten leeft, en ooit een bondgenoot was van president Recep Tayyip Erdogan. Turkije ziet de Gulen-beweging als een terroristische organisatie, en geeft haar de schuld van de coup van 15 juli 2016.

CHP-woordvoerder Faik Oztrak noemde de arrestatie van Oguz "een aanval op de democratie", aangezien hij in maart verkozen werd met 67,5 procent van de stemmen. De advocaat van de man zei dat zijn cliënt beschuldigd wordt van telefoneren met leden van de Gulenbeweging, en geen misdaad beging. Het is niet duidelijk of Oguz uit zijn functie ontheven zal worden.

Intussen liet het openbaar ministerie dinsdag volgens het Turkse persagentschap Anadolu minstens 293 mensen opsporen. Daarvan zaten er in de late namiddag al 243 in de gevangenis. Ook zij worden ervan verdacht banden met de Gulen-beweging te hebben. Ze zouden ByLock, een versleutelde app, gebruikt hebben om telefonisch te communiceren met andere leden.