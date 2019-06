Burgemeester is cruiseschepen spuugzat en vraagt Unesco om stad op zwarte lijst te zetten: “Venetië is in gevaar” LH

20 juni 2019

15u59

Bron: The Guardian 0 De burgemeester van Venetië richt zich tot de Unesco voor een oplossing rond de cruiseschepen die zijn stad ‘teisteren’. Luigi Brugnaro vraagt om Venetië op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten. Met zijn vraag zet de burgervader de talmende Italiaanse regering in haar hemd.

Begin deze maand raakten bij een botsing tussen een toeristenbootje en een groot cruiseschip in het Kanaal van Giudecca vier mensen lichtgewond. Voor burgemeester Luigi Brugnaro was de aanvaring de druppel. Het was een nieuw bewijs dat schepen niet meer door het veel te drukke kanaal kunnen varen. “Dit zeggen we al acht jaar en we vragen om het kanaal van Vittorio Emanuele (het alternatieve kanaal voor de aankomst in zee, red.) meteen te openen”, stelde hij meteen voor.



Brugnaro stelde het probleem aan de kaak bij de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli, die beloofde om op korte termijn een oplossing aan te kondigen. Voorlopig zonder resultaat. Volgens een bron bij het stadsbestuur heeft Toninelli bij een bezoek aan Venetië vorige week de bestuurders van de stad niet ontmoet om het plan voor een nieuwe cruiseschipterminal te bespreken. Toninelli, lid van de Vijfsterren-beweging, heeft enkel voorgesteld om verschillende opties in een referendum voor te leggen. “Hij heeft een arrogantie die ik in mijn leven nog niet gezien zien”, zei Brugnaro ook nog.

Geen vertrouwen meer

“We zullen aan de Unesco vragen om de stad op de zwarte lijst te zetten”, verklaarde hij aan Radio 24. “Venetië is in gevaar en we voelen ons in gevaar.” Brugnaro zei dat de stad geen vertrouwen meer heeft in de regering, en zich in de steek gelaten voelt door Toninelli in het bijzonder. Volgens de burgemeester verwierp de minister ook het plan waarmee de vorige Italiaanse regering het Kanaal van Giudecca voor cruiseschepen wou afsluiten.

De Unesco waarschuwde al in 2017 dat Venetië dreigt van de werelderfgoedlijst te verdwijnen als er niets ondernomen wordt tegen de overrompeling van toeristen. De deadline werd vervolgens met een jaar verlengd, en nog eens tot 2021 omdat de stad volgens de Unesco vorderingen maakte in het beheer van de toeristenstroom. Sinds 1 mei moet iedere toerist die Venetië bezoekt 3 euro toegang betalen. Vanaf 2020 wordt er een gedifferentieerde belasting ingevoerd.