Burgemeester in Duitsland treedt af wegens vijandigheden van extreemrechts

07 januari 2020

14u24

Bron: Belga 0 De burgemeester van de Duitse gemeente Estorf, in de deelstaat Nedersaksen, heeft zijn ambt neergelegd, naar eigen zeggen wegens rechts-extremistische aanvallen. Zijn privéwagen werd met hakenkruisen beklad, in zijn brievenbus werden flyers geworpen met daarop “We vergassen je zoals de antifascisten", zegt Arnd Focke (SPD).

Op 31 december 2019 nam Fock daarom na acht jaar ontslag als burgemeester. Ook gaf hij beide voorvallen bij de Staatsveiligheid aan. "Het gaat om de bescherming van mijn gezin en de beschadiging van het ambt", zei Focke. "Het deed pijn, maar het was de juiste beslissing."

De 48-jarige politicus was naar eigen zeggen al eerder het mikpunt van extreemrechts, onder meer toen hij als burgemeester in de vluchtelingenhulp actief was. "Toen werd ik telkens weer 's nachts opgebeld", zei hij. De nieuwe incidenten waren echter van een andere orde. "Het werd te persoonlijk en te direct."

In november baarde het aftreden van de burgemeester van de gemeente Arnsdorf al opzien. Martina Angermann (SPD) vroeg na een maandenlange hetze haar vervroegd pensioen aan.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier schaarde zich de voorbije maanden meermaals uitdrukkelijk achter gemeentelijke politici die het slachtoffer werden van vijandigheden en aanvallen.