Burgemeester heft avondklok op in Kenosha

03 september 2020

00u05

Bron: Belga 0 De avondklok die werd ingesteld in de Amerikaanse stad Kenosha wegens de vele ongeregeldheden is woensdag opgeheven. Dat heeft burgemeester John Antamarian bekendgemaakt. "Na overleg met de politie heb ik besloten dat het niet langer nodig is. De laatste nachten zijn betrekkelijk rustig verlopen. En naar het oordeel van de wetshandhavers is het gepast de avondklok op te heffen."

De Amerikaanse president Donald Trump bezocht Kenosha dinsdag. Hij bekeek onder meer een aantal uitgebrande panden en prees de inzet van de politie en de eenheden van de National Guard die hielpen de orde te herstellen. De chaos ontstond door het neerschieten van de zwarte Jacob Blake door een witte politieman.

Het slachtoffer kreeg verscheidene kogels in de rug en zal vermoedelijk nooit meer kunnen lopen. Aanvankelijk vreedzame betogingen door sympathisanten van de Black Lives Matter liepen uit de hand, onder meer door botsingen met gewapende Trump-aanhangers. Daarbij werden twee personen doodgeschoten door een 17-jarige Trump-aanhanger.

De president maakte geen woord vuil aan Blake. Zijn Democratische uitdager Joe Biden is donderdag te gast in de stad in Wisconsin en heeft daar onder meer een ontmoeting met de familie van Blake. Het ligt volgens de kenners voor de hand dat hij tegenover het 'law and order'-verhaal van Trump onder meer diens aanpak van de coronacrisis aan de kaak zal stellen en tevens het racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen zal veroordelen.